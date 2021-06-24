В городах с плохой экологией решат давнюю проблему с вредными выбросами

Госдума РФ единогласно приняла закон с поправками «Единой России», который позволит снизить выбросы вредных веществ в воздух промышленных центров.

Инициатива «Единой России» реализует поручение Президента Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию.



Несмотря на то, что Чувашия является самым чистым регионом в России — по итогам зимы 2020 — 2021 гг. республика снова в десятке лидеров Национального экологического рейтинга страны, вопросам экологии традиционно уделяется большое внимание. Как отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов, «мы можем гордиться природой нашего края, но это не дает нам права ослабить работу в этом направлении».



«У нас нет таких выбросов в атмосферу, как в крупных промышленных и нефтеперерабатывающих регионах, и поэтому города Чувашской Республики не вошли в перечень по квотам на выбросы. У нас благоприятная экологическая ситуация. И благодаря нашим совместным усилиям – мы в лидерах экологического рейтинга по Приволжскому федеральному округу. У нас много задач, которые нам необходимо реализовать для того, чтобы улучшить качество жизни населения Чувашии», — подчеркнул Эмир Бедертдинов.



Одна из главных тем, которой уделяют внимание специалисты — экологический мониторинг выбросов и углеродный след промышленных компаний Чувашии. По мнению коммерческого директора ОАО «ВНИИР», АБС Электро Сергея Шерстобитова, предприятию самому выгодно заботиться об экологии, ведь «чем экологичнее производство, тем выше рейтинг компании».



Кроме этого, в республике к решению экологических проблем подключают молодое поколение. Активисты занимаются лесовосстановлением, водосбережением и улучшением качества воды, внедряют «зеленые» практики в учебных заведениях.