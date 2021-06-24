Вступая в новый век

Основное торжество, посвященное Дню Республики, состоялось на опушке леса в конце улицы Заводской в Шумерле, преобразившейся просто до неузнаваемости. Устроители праздника, нужно отдать им должное, потрудились на славу — в прошлом году из-за пандемии Акатуй здесь не проводился, и площадка просто-напросто заросла.

Главной изюминкой праздника стали подворья сельских поселений района, оформленные в традиционном национальном стиле с использованием предметов старины и национального быта чувашского и русского народов. Возле каждого подворья — стенды с экономическими показателями развития поселения. Во всей красе селяне представили изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и национальные блюда и, облачившись в национальные одежды, творческим приветствием встречали делегацию почетных гостей во главе с Олегом Николаевым.

В самом центре поляны расположился современный сценический комплекс, доставленный из Чебоксар. Открыл торжество театрализованный пролог «Расцветай, шумерлинский наш край!». В музыкально-театрализованном представлении, подготовленном артистами ООО «Возрождение» из Новочебоксарска, раскрылись значимые эпизоды и вехи становления и развития шумерлинского края. Посредством площадной театрализации артисты сумели создать необходимую эмоциональную атмосферу, зрелищностью и массовостью действа зарядить всех присутствовавших праздничным настроем.

Центральные образы театрализованного пролога заняли птица счастья и древо истории Шумерлинского района. Отдельной, эмоционально яркой канвой прозвучала тема трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа. «Полотна памяти» с именами наших земляков, участников строительства, стали, пожалуй, кульминационной точкой пролога.

После яркого театрализованного представления настало время для теплых поздравлений, череду которых открыли глава Шумерлинского района Борис Леонтьев и глава администрации района Лев Рафинов. Они отметили, что впереди район ожидают большие перемены — преобразование его в Шумерлинский муниципальный округ, прохождение через его территорию строящейся скоростной магистрали М-12, с которой связаны определенные надежды, и другое. Лев Рафинов также поделился с тем, что Шумерлинский район давно готовился к этому празднику и благодаря гранту в 10 млн рублей, предоставленному муниципалитету в рамках празднования Дня Республики, в сельских поселениях удалось сделать очень многое.

Со 101-м днем рождения республики шумерлинцев тепло поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что наша республика является частью одной большой семьи, что чувашский народ всегда был значимым звеном в преодолении сложностей, возникающих перед нашей страной. «Мы начинаем новый век в жизни нашей республики — автономии, образовавшейся в 1920 году. Очень важно начать новый путь с понимания того, чего мы хотим», — сказал Олег Николаев, отметив, что нынешний праздник проходит под двумя девизами – «Ниме. Хёват» и «Чувашия. Трансформация». И если первый девиз означает сплоченность и совместное решение задач, то второй заключается в цифровизации, в использовании всех достижений науки и современных технологий для того, чтобы сделать жизнь более комфортной и безопасной.

Поздравлений в этот день было море — от депутатов Госдумы РФ Леонида Черкесова и Алены Аршиновой, от депутата Госсовета Чувашии Сергея Мельникова, председателя Шумерлинского землячества Августы Уляндиной, депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов Виктор Горбунова и других. Разделить праздник с шумерлинцами также приехали заместители председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева и министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, а также министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, руководство города Шумерли и другие.

День Республики — это отличный повод, чтобы отметить тех, кто трудится во благо процветания Чувашии. Церемония награждения, начатая главой региона, была поддержана большинством гостей и на протяжении всего праздника в адрес награждаемых звучали теплые аплодисменты.

Концертный блок праздника открылся выступлениями коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». В гости к шумерлинцам с яркими номерами прибыли артисты из Татарстана, Республики Коми, Марий Эл, Мордовии, Пермского края.

Торжества, посвященные Дню Республики, плавно перешли в районный праздник песни, труда и спорта Акатуй. После традиционного гимна Шумерлинского района в исполнении сводного хора с докладом об итогах аграрного сектора экономики района за 5 месяцев текущего года выступил зам. главы администрации Шумерлинского района — начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин. Он отметил, что труженикам района удалось добиться определенных положительных результатов в своей сфере.

Производственными успехами в растениеводстве и животноводстве среди предприятий района выделились СХПК «Комбинат», ООО «Приволье», ОАО «Вурнарский мясокомбинат», индивидуальный предприниматель Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам, крестьянско-фермерские хозяйства Михаила Шачкина, Дениса Харитонова, Владимира Самарина, Сергея Ардвеньева.

Несмотря на капризы природы, хлеборобы района своевременно и с хорошим качеством завершили сев яровых зерновых культур. По предварительным данным посевная площадь в сельхозорганизациях района составила около 7,7 тыс. га., что соответствует уровню прошлого года. В 2021 году сев яровых зерновых культур проведен на площади 2842 га, что составляет 92,5 % к плану. Сев озимых зерновых культур под урожай 2021 года проведен на площади 2415 га, что составило 121 % к уровню прошлого года.

В настоящее время на полях района ведутся работы по химической защите зерновых культур, обработано современными препаратами более 3000 га посевов. Работа по кормозаготовке ведется с опережением к уровню 2020 года.

Большая доля труда в проведении посевной легла на плечи механизаторов и наиболее достойным из них были высказаны слова благодарности.

В течение Акатуя также состоялось чествование передовиков сельского хозяйства и других отраслей, социально активных семей, участницы строительства Сурского оборонительного рубежа и многих других.

Праздник продолжили самодеятельные артисты и творческие коллективы Шумерлинского района, а также городов и районов Чувашии. Завершился концерт выступлениями артистов чувашской эстрады.

О. Дмитриева, Т. Александрова.