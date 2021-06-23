Сегодня журналисты газеты «Вперед» работали на республиканской площадке большого образовательного форума

В канун Дня Республики территория парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксар превратилась в одну большую площадку образовательного форума. На площадке стратегической сессии «Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии» собрались федеральные и региональные эксперты в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, медицины, культуры, спорта, муниципального управления.

Главным модератором сессии выступила заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии–министр образования и молодежной политики Алла Салаева, в работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Алена Аршинова и Леонид Черкесов, руководители министерств социального блока республики – заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, министр здравоохранения Владимир Степанов, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, министр культуры Светлана Каликова, руководители заинтересованных организаций, директора образовательных учреждений столицы и муниципальных образований республики.

В выставочном зале паркового комплекса состоялся настоящий диалог единомышленников, искренний и открытый. Центральными темами обсуждения стали вопросы создания в республике условий для успешного карьерного старта школьников и студентов, озвучены проблемы и возможные пути решения обеспечения экономики региона квалифицированными кадрами. Что для этого нужно предпринять? Спикеры поделились своими методиками по выявлению талантов и способностей каждого ребенка, затронули острую тему закрепления молодежи в республике, предложили пересмотреть подходы к организации качественной кадровой политики и т.д.

В этом направлении в Чувашии уже немало сделано, в чем каждый мог убедиться, посетив площадки-локации «Образование», «Культура», «Спорт», «Здравоохранение», «Социальная защита» и др., расположенных на территории парка. Студенты ведущих вузов и ссузов республики, молодые специалисты предприятий и организаций креативно и ярко презентовали выбранные профессии и себя в профессиях.

Многие инициативы и наработки Чувашии находят поддержку на федеральном уровне. Это отметил и Глава Чувашии Олег Николаев, принявший участие в работе форума: «Все наработки, в том числе и предложения, озвученные на сегодняшнем форуме, должны быть оформлены в виде конкретных планов и проектов. Мы должны входить в разрабатываемые федеральные программы с четким пониманием целей и задач, которые хотим достичь».

В рамках сессии работали выставки инновационных методик и технологий, разработанных студентами и молодыми специалистами. Гости мероприятия имели возможность пройти всевозможные мастер-классы, посетить коворкинг-гостиную и получить консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей.

О. Дмитриева.





