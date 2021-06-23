Правительство Чувашии и НИИ «Восход» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Правительство Чувашии и НИИ «Восход», стратегический партнер государства в области информационных технологий, объявили о научно-техническом сотрудничестве. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на Чебоксарском экономическом форуме «Чувашия. Трансформация». Правительство Чувашии представлял Олег Алексеевич Николаев, Глава Чувашской Республики, со стороны НИИ «Восход» присутствовала делегация во главе с Дмитрием Клочковым, первым заместителем директора государственного ИТ-интегратора.

Основная цель этого долгосрочного партнерства – совместная подготовка проектов и программ, нацеленных на технологическое и цифровое развитие, а также создание государственных сервисов и интеграционных платформ на территории Чувашской Республики в соответствии с указами Президента Российской Федерации. Кроме того, стороны будут взаимодействовать в сфере научно-технических исследований.

«Реализация мероприятий федеральных и национальных проектов, объединение компетенций с такими партнерами как с НИИ «Восход» в сфере информационных технологий, развития государственных систем будет способствовать созданию единого и эффективного цифрового пространства в Чувашской Республики», – отметила Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

«За многолетний опыт разработки масштабных и стратегически значимых государственных систем, реализации технологических проектов мы накопили знания и компетенции, которыми всегда готовы делиться с профессиональным сообществом, нашими заказчиками. Сегодня регионы настолько активно интегрируются в цифровую среду, число совместных проектов с каждым днем только увеличивается, поэтому это соглашение мы считаем знаковым проектом, который демонстрирует и степень вовлеченности российских регионов и региональных государственных структур в технологическое развитие, и нашу полную готовность продолжать взаимодействие по всем направлениям», – прокомментировал Андрей Бадалов, директор НИИ «Восход».

О НИИ «Восход»

НИИ «Восход» – стратегический партнер государства в области информационных технологий. Подведомственное предприятие Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С момента своего основания в 1972 году Институт приобрел широкие компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения уникальных автоматизированных информационных систем.

В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.