На минувшей неделе население Чувашии больше всего волновали вопросы вакцинации

Среди самых распространённых вопросов — получение электронных сертификатов и запись на прививку.

Об этом сообщает Центр управления регионом Чувашской Республики. Всего за неделю там зафиксировали и обработали 561 обращение от жителей республики. Большинство из них поступило через портал госуслуг. Другая часть — через соцсети.

В число наиболее актуальных тем также вошли предложения по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и уборке территорий.

Так, на неделе благодаря сигналам неравнодушных граждан была ликвидирована несанкционированная свалка возле кладбища в селе Красноармейское, очищена территория вокруг мусорной площадки в Ишлеях, а в Новочебоксарске началось благоустройство городского пляжа, сообщают в ЦУР.

Кроме того, в столичной мэрии горожанам пообещали в ближайшее время начать ремонт Школьного бульвара.