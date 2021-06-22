27 июня в столице Чувашии стартует чемпионат России по лёгкой атлетике-2021

О том, где смотреть соревнования и чего от них ждать, рассказали в региональном Минспорте.

Напомним, предолимпийский чемпионат России по лёгкой атлетике пройдет в Чебоксарах с 23 по 27 июня на стадионе «Олимпийский».

Он станет 102-м в истории. На следующий день после его окончания будут названы имена 10 легкоатлетов, которые получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.

На старт в столице Чувашии готовятся выйти многие ведущие легкоатлеты страны – медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Всего организаторы ожидают приезд около 1200 спортсменов, тренеров и представителей команд.

Так, зрители в Чебоксарах увидят выступление действующей чемпионки мира в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой, вице-чемпиона Европы в прыжке с шестом Тимура Моргунова, серебряного призера Олимпийских игр в прыжке в длину Елены Соколовой, медалистов чемпионата мира в прыжке в высоту Михаила Акименко и Ильи Иванюк, чемпиона Европы в многоборье Ильи Шкуренева, вице-чемпиона мира в метании молота Валерия Пронкина, чемпионки Европы среди молодежи в метании молота Софьи Палкиной, сильнейшего спринтера страны Кристины Макаренко, чемпионки Европы среди молодежи в беге на 400 метров Полины Миллер и многих других «звёзд» российской «Королевы спорта».

Всего на чемпионате России-2021 разыграют 40 комплектов медалей. Расписание соревнований опубликовано на сайте Минспорта Чувашии.

Болельщики смогут наблюдать за спортивными баталиями с трибун стадиона. Вход на чемпионат России в этом году для них будет свободным, но с соблюдением мер безопасности в период пандемии COVID-19.

Кроме того, все пять дней на Ютуб-канале Всероссийской федерации легкой атлетики будет идти прямая интернет-трансляция соревнований.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Токио выступят два чувашских гимнаста – Владислав Поляшов и Елена Герасимова.

Чувашинформ.рф.

Фото: из архива cap.ru