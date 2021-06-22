Чувашия получила очередную партию вакцины от COVID-19

На этот раз в республику поступило 4500 доз вакцины ГамКовидВак «Спутник V». Новая партия препарата уже распределена по медицинским организациям и прививочным пунктам, сообщают в региональном Минздраве.

В республике продолжается прививочная кампания от COVID-19. Сейчас возможности вакцинации населения активно расширяются. Жители Чувашии могут сделать прививку не только в пунктах вакцинации при поликлиниках, но и в мобильных прививочных пунктах, которые расположены в крупных торговых центрах и на рынках города. Кроме того, в медицинских учреждениях сформированы мобильные медицинские бригады, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях, а также выезжают к маломобильным жителям и в отдаленные населенные пункты.

В ведомстве подчеркивают, что в данный момент наблюдается устойчивый рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Вакцинация – это единственный способ обезопасить себя от тяжелого течения заболевания и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Ранее мы писали о том, что в Красноармейском районе вакцинировались свыше 80 процентов членов территориальной избирательной комиссии.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru