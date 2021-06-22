Друзья! В День Республики на Красной площади состоится уникальное событие – торжественное завершение первого республиканского конкурса «Я – женщина». Проведение конкурса поддержали Правительство Чувашии, все министерства и ведомства. Непосредственными организаторами женского состязания выступили Союз женщин Чувашии и Фонд развития Чувашии «Пӗрле».

Конкурс впервые проводился в республике с 20 апреля по 16 июня 2021 года и поразил своими масштабами. Более 350 женщин Чуваши в своих видео презентациях рассказали о себе и своем женском предназначении. Голосование за участниц проходило на портале Народного контроля Чувашской Республики. Всего за время проведения опроса страницу портала, посвященную конкурсу «Я – женщина», посетило почти 380 тысяч человек, а свои голоса за конкурсантов отдали более 51 тысячи пользователей.

Призывы голосовать за женщин звучали в средствах массовой информации. Ссылкой на голосование делились в социальных сетях. Трудовые коллективы переживали за своих сотрудниц, которые участвуют в конкурсе и вовлекали в процедуру выбора все больше людей. Члены семей участниц просили поддержать своих матерей, жен, сестер и дочерей.

Стало известно о конкурсе «Я – женщина» и за пределами республики. Наши земляки, которые проживают в разных регионах России, тоже приняли участие в голосовании.

И вот, 24 июня в 16.00 на Красной площади состоится награждение победителей конкурса «Я – женщина». Это будет зрелищное мероприятие, которое соберет вместе и представителей органов власти, и активных представителей женского общественного движения, и всех неравнодушных жителей республики. Это будет единение людей, которые восславят Женщину, которые скажут спасибо прекрасной половине человечества за неоценимый вклад в развитие Чувашии, в создание будущего России.