Первый «Валдай» прибудет в Чебоксары на День Республики

Об этом рассказал Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

В этом году планируется запустить регулярный речной маршрут до Казани. Стоимость билета составит 800 рублей в одну сторону.

«Дальше посмотрим на популярность маршрута, загрузку судна и будем разрабатывать еще маршруты, в том числе и в другую сторону – до Нижнего Новгорода. Когда придет первый «Валдай», он будет ходить раз в сутки до Казани, потом когда придут второй и третий, подключим два судна на маршрут. А третий в зависимости от спроса. В нынешний сезон не планируем остановки в других городах: до тех пор, пока мы не оборудуем Мариинский Посад и Козловку необходимой инфраструктурой. Чтобы сделать постоянный рейсовый маршрут, лучше подготовимся как следует, всё оборудуем. Это же и в том числе вопросы безопасности», — отметил Дмитрий Краснов.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru