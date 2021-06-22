Зажгите свечи в память о погибших

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Одним из значимых мероприятий Дня памяти

и скорби является Всероссийская акция «Свеча памяти». В этом году она вновь пройдет в онлайн-формате, и к ней смогут присоединиться большинство граждан нашей страны. Оператором акции является Благотворительный фонд «Память поколений». Денежные средства, равные количеству зажженных свечей, будут направлены фондом на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.

Просим шумерлинцев принять активное участие в онлайн-акции и «зажечь свечу» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Для «зажжения свечи» нужно перейти по ссылке https://деньпамяти.рф/.