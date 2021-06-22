Гимназисты почтили память Героев, погибших в Великой Отечественной войне

22 июня 2021 года обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерли собрались у Камня Памяти, чтобы почтить память павших участников Великой Отечественной войне.

Готовясь к особой дате, к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, волонтеры гимназии приняли участие в Международном субботнике. Активистами была облагорожена территория бывшего районного военкомата, Камня Памяти.

В 12.15 по московскому времени гимназисты почтили минутой молчания всех погибших. После чего возложили к Камню Памяти гвоздики в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и исполнили песню «Аист на крыше».

Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

Л. Бочарова.

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