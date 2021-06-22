В Шумерле открыт памятник защитникам рубежей Отечества

Сегодня, в День памяти и скорби, у Шумерлинского военкомата состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной защитникам рубежей Отечества. Идея установки памятника пограничнику с собакой на посту была воплощена в жизнь шумерлинским пограничным братством. Установлен памятник был еще 28 мая, в День пограничника, чуть ранее площадь перед военкоматом была благоустроена по программе инициативного бюджетирования.

К торжественному открытию и площадь, и скульптурная композиция приобрели свой окончательный облик – доработан постамент, по периметру оформлены клумбы, установлены фонари и скамейки.

На значимом событии присутствовали главы администраций города и района, военком', депутаты городского собрания, руководители ведущих предприятий города, пограничное братство, учащиеся школ, шумерлинцы. Валерий Шигашев и Лев Рафинов поблагодарили пограничное братство за инициативу в создании и установке нового памятника шумерлинцам — защитникам рубежей нашей Родины, отметив важность события в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

О. Дмитриева.