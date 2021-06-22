В Шумерле в день памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории. В День памяти и скорби в сквере Победы Шумерли состоялся торжественный митинг в память всех погибших солдат Великой Отечественной войны.

В траурном мероприятии приняли участие глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, депутаты, военный комиссар Олег Петров, ветераны, члены военного братства, молодёжь, горожане.

Собравшиеся на траурный митинг отметили, что сегодняшняя дата – самая трагическая в истории страны. Начавшаяся 22 июня 1941 года война унесла миллионы жизней. Отдать дань памяти героическому поколению, победившему фашизм, — наш священный долг.

Присутствовавшие почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

За годы войны из Шумерлинского военкомата ушли на фронт 11164 наших земляка, 4033 — не вернулись, 2292 — пропали без вести.

Память о них всегда будет храниться в сердцах потомков.

М. Ветликова.