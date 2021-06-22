В Верхней Кумашке открыли парк Победы

22 июня, в День памяти и скорби, в Верхней Кумашке торжественно открыли парк Победы. Объект включает стелу, посвященную участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., бюст Героя Советского Союза Ивана Полякова и скульптуру воина-освободителя. Территория сквера огорожена и благоустроена, посажены цветы. Все работы осуществлены на часть средств, выделенных Шумерлинскому району в рамках подготовки к празднованию Дня Республики.

Персона

Иван Кузьмич Поляков родился 25 сентября 1922 года в деревне Верхняя Кумашка, в семье крестьянина. После окончания семилетней школы и курсов счетоводов работал в сельсовете. В марте 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в Краснодарское пулемётно-миномётное пехотное училище. Не окончив его, ушел на фронт.

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года связист взвода связи, гвардии ефрейтор И.К. Поляков участвовал в форсировании Днепра у села Бородаевки. Высадившись на правом берегу, Поляков сразу вступил в бой с немецкими автоматчиками, отвлекая огонь от переправы на себя. В боях за удержание плацдарма участвовал в отражении восьми контратак противника, в ходе которых уничтожил 15 противников и гранатой подорвал один танк. При штурме господствующей высоты Поляков заменил погибшего командира роты и выполнил поставленную боевую задачу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за проявленные отвагу и геройство гвардии ефрейтору было присвоено звание Героя Советского Союза.

И.К. Поляков участвовал в освобождении Западной Украины, южных районов Польши, в боях на территории Германии. Боевой путь он закончил в Чехословакии. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в армии. В 1958 году окончил Полтавское военное пехотное училище. В запас И.К. Поляков уволился в звании капитана в 1964 году. Жил и работал в Киеве, где скончался 2 августа 1993 года. Похоронен в столице Украины.

Н. Владимирова.