Эксперт из Чувашии рассказал о важности внедрения нового закона в борьбе с онлайн-пиратством

В Госдуму внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратством. Документ позволит правообладателям самостоятельно вносить ссылки на сайты с нелегальным контентом в специальный реестр, после чего эти ссылки должны будут в течение шести часов удаляться из поисковой выдачи.

По словам основателя чувашской компании – одного из лидеров онлайн ТВ в России Владимира Сивова законопроект очень своевременный.

«В целом этот закон очень важен для тех производителей контента, которые сейчас страдают от пиратов. Сейчас ситуация такая, что всех крупные видеосервисы начинают делать свой уникальный контент, наряду с телеканалами, ситуация с пиратами начинает затрагивать всё больший круг производителей контента и вообще участников рынка», — считает он.

По оценке специалистов в последние годы российский рынок официальных онлайн-кинотеатров показывает заметные темпы развития. В 2019 году российский пиратский рынок сократился на 27 %, а выручка официальных видеосервисов выросла на 45%. За прошлый год онлайн-кинотеатры заработали 27 миллиардов рублей.

Отметим, что антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года. После этого заработал постоянно пополняемый правообладателями реестр ссылок на пиратский контент, с которым каждые пять минут обязаны сверяться поисковики. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводится шесть часов. Впоследствии Меморандум неоднократно пролонгировался — сейчас срок его действия продлен до 1 августа 2021 года. Как отмечают авторы законопроекта, 6-часовой срок доказал свою эффективность на практике.