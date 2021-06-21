ЦУР Чувашии сделал подборку ответов по популярным вопросам «детского кешбэка»

Центр управления регионом Чувашской Республики продолжает фиксировать и обрабатывать вопросы по программе «детского кешбэка». Она помогает вернуть 50% от стоимости путевок в оздоровительные лагеря. Все обращения направляются в Минобразования Чувашии. Там дают подробные разъяснения.

В частности, людей интересует, могут ли рассчитывать на компенсации организации, купившие путёвки детям работников? Кешбэк возвращают только родителям, поясняют в ведомстве.

Другой распространенный вопрос: где можно узнать о наличии путевок? Такая информация размещена на сайтах sad.edu.cap.ru:89/public и мирпутешествий.рф. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Коммерческую путевку с кешбэком также можно приобрести в детском лагере. По вопросам приобретения льготной путевки нужно обратиться в организацию, где учится ребенок.

Можно ли оформить кешбэк, если нет чека? Да, заявление все равно примут. В этом случае, для подтверждения ваших расходов, проверяющий свяжется с лагерем и запросит сведения о стоимости пребывания ребенка в смене. От них и будет рассчитана выплата.