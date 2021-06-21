С 1 июля начинается углубленная диспансеризация переболевших COVID-19

Об этом сообщают в Минздраве Чувашии.

Проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает в себя такие обязательные исследования, как измерение насыщения крови кислородом, проведение спирометрии или спирографии, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера в крови, рентген грудной клетки. Также пациента осмотрит врач-терапевт (участковый терапевт, врач общей практики).

Результаты обследования помогут медикам выявить признаки и факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у тех, кто переболел COVID-19, а также определить показания к дополнительному обследованию и осмотру у врачей-специалистов для уточнения диагноза заболевания.

При необходимости пациента направят на второй этап диспансеризации, который включает в эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее мы писали о том, что пациенты онкодиспансера, не покидая республики, прошли обследование у специалиста ведущего центра.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru