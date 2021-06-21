Субботник по благоустройству парка Победы в д. Верхняя Кумашка

Жители д. Верхняя Кумашка провели субботник по благоустройству парка Победы.

Парк Победы включает три композиции: стелу, посвященную участникам и труженникам тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., бюст Героя Советского Союза Полякова И.К. и скульптура воина-освободителя. Раскидали две машины грунта по территории парка Победы, разровняли, посадили цветы. Вокруг парка скосили траву.

Благодарим всех жителей д. Верхняя Кумашка, принявших участие в благоустройстве парка Победы.

Приглашаем всех принять участие в открытии Парка Победы и бюста Героя Советского Союза Полякова И.К. 22 июня , в День памяти и скорби, в 10.00 часов.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.