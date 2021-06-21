На фестивале «СВОЁ» в Чебоксарах будет широко представлена продукция фермеров-пользователей платформы Своё Родное

24-25 июня в Чебоксарах в фестивале «СВОЁ» примут участие более 30 хозяйств, которые ведут онлайн-торговлю через маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка Своё Родное. Жители Чебоксар и Новочебоксарска, а также гости республики смогут ближе познакомиться с натуральной продукцией крестьянских хозяйств и пообщаться с самими фермерами.

Своё Родное — экосистема цифровых сервисов, которая объединяет фермеров и покупателей. Это цифровая платформа для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Здесь любой российский фермер может создать каталог продукции и продавать товары собственного производства. Продвижением и технической поддержкой торговой площадки занимается Россельхозбанк.

«Экосистема Своё Родное – отличная возможность для фермерских хозяйств реализовывать свои товары напрямую покупателям. Мы признательны Россельхозбанку за новые меры поддержки и развития малого предпринимательства на селе, такие как эта интернет-площадка для продажи нашей продукции, проект «Школа фермеров» и фестиваль СВОЁ», – говорит глава крестьянского хозяйства Решит Санзяпов.

«Я веду продажи своей продукции в основном через интернет-каналы – собственную страничку в соцсети Инстаграм и платформу Своё Родное. Надеюсь, что на фестивале фермерской еды, который проводит Россельхозбанк, о моих сырах из козьего молока ручной работы узнают тысячи потенциальных покупателей», – рассказывает сыровар Ольга Кошелева.

Главная задача фестиваля СВОЁ – познакомить жителей и гостей Чувашии с разнообразием производимой селянами продукции, ведь из-за недостатка рекламных возможностей многие малые предприятия не могут громко заявить о себе.

«Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса. Более 80% фермерских хозяйств Чувашии обслуживаются именно у нас, — говорит директор Чувашского филиала РСХБ Ирина Письменская. – Поэтому идея провести такой фестиваль в нашей республике очень органична. Инициатива проведения мероприятия принадлежала Главе Чувашской Республики и, мы очень благодарны за оказанную нам поддержку Правительству Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашии и Администрации города Чебоксары».

Всероссийский фермерский фестиваль Россельхозбанка «СВОЁ» пройдет

24-25 июня в городе Чебоксары на площади Речников. Время работы фестиваля:

с 10:00 до 20:00. В программе: ярмарка фермерских продуктов, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и розыгрыши призов. Вход на мероприятие свободный.