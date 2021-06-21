Люди в белых халатах

В этом году ко дню медицинского работника у людей особое, трепетное отношение. Современный мир столкнулся с новыми вызовами и угрозами. Каждый день, лицом к лицу врачи борются с коронавирусом. В этой тяжелой ситуации профессия оказалась самой необходимой и очень важной для каждого из нас. Сегодня медики находятся на передовой борьбы с невидимым врагом, проходят через множество трудностей и лишений. Все медицинские работники БУ «Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Минздрава Чувашии», России и мира, все больницы и поликлиники героически сражаются за жизни тысяч пациентов.

18 июня артисты МБУ «Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района» выступили в актовом зале БУ «Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Минздрава Чувашии». Концерт был посвящён всем врачам, медицинским работникам, административным сотрудникам больницы, которые в это нелёгкое время трудятся для всех жителей республики.

И.о. главного врача Мурашкин Дмитрий Владимирович и заведующий гинекологическим отделением врач-акушер-гинеколог, председатель первичной профсоюзной организации Кутин Владимир Валерьевич поздравили коллектив больницы, с профессиональным праздником, отметив, что работать в медицине — это призвание, большая ответственность и самоотверженный труд во имя жизни и здоровья людей, который поистине можно назвать подвигом, особенно в непростой период пандемии. Затем медицинские работники были награждены грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни.

Далее ведущие праздничного концерта Ирина Кушниренко и Илья Петров подчеркнули заслуги шумерлинских врачей. Перед медицинскими сотрудниками с теплыми словами благодарности и творческими номерами выступили Михаил Тихонов, Ирина Кушниренко, Владимир Тимофеев, Анастасия Медведева, Александр Иванов, танцевальный коллектив «Вдохновение», порадовав всех прекрасным исполнительским мастерством и артистизмом.

Виновники торжества тепло поблагодарили выступающих, отметив, что в их тяжёлой работе необходимы такие мероприятия, ведь они поднимают настроение и дают возможность отвлечься хотя бы ненадолго.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.