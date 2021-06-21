«Единая Россия» первой утвердила списки кандидатов на думские выборы

Съезд «Единой России» дал старт избирательной кампании в масштабах всей страны и утвердил результаты предварительного голосования.

На съезде партия заявила о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы — почти на 50%. Среди них много врачей, учителей, представителей бизнеса, молодых общественников. Это люди, обладающие авторитетом, государственным и жизненным опытом.

Список партии — отражение реального доверия людей к кандидатам. Все они прошли через предварительное голосование «Единой России» и без реальной поддержки избирателей не попали бы в партийных списки.

Глава государства лично посетил предвыборный съезд партии. «Единая Россия» достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней и продемонстрировала свою способность к обновлению и постоянному развитию, отметил Президент РФ.

Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Это безусловные лидеры общественного мнения. Они станут локомотивом, который поведет состав партии на выборах. В пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», — сказал Владимир Путин.

В федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от Чувашии (региональная группа №22) вошли: Алёна Аршинова, Николай Малов, Сергей Артамонов. В Канашском одномандатном избирательном округе №37 партию будет представлять Леонид Пронин, а в Чебоксарском одномандатном избирательном округе №38 будет выдвинута Алла Салаева.

В фундамент партийной предвыборной программы легла стратегия развития России, озвученная Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию.

На съезде Президент обозначил четкие направления, по которой будет развиваться государственная политика.

Они очень четко ложатся в обсуждаемые нами вопросы, отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. «Наша цель – принимать все необходимые решения и ускорить темпы модернизации системы жизнеобеспечения. Но при этом важно планомерно работать и по повышению качества жизни, в том числе с точки зрения увеличения доходов. Необходимо делать все, чтобы в регионе росла инвестиционная активность, появлялись новые рабочие места», — сказал он.