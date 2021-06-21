«Единая Россия» выдвинула на выборы авторитетных общественников и управленцев

Партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX съезде «Единой России» 19 июня. По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки. Он также назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что «Единая Россия» — это, прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от «Единой России» на федеральном и региональном уровне. «Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», — отметил глава государства.

По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи. Предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе, станут ее основой и будут реализованы на практике.

Всего на выборы в Госдуму партия выдвинула более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

По материалам сайта er.ru.