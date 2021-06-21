Глава Чувашской Республики Олег Николаев прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на съезде ВПП «Единая Россия»:

Наша цель – принимать все необходимые решения и ускорить темпы модернизации системы жизнеобеспечения. Но при этом важно планомерно работать и по повышению качества жизни, в том числе с точки зрения увеличения доходов. Необходимо делать все, чтобы в регионе росла инвестиционная активность, появлялись новые рабочие места.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», обозначил очень четкие направления, по которой будет развиваться государственная политика. И они очень четко ложатся в обсуждаемые нами вопросы.

Важно, имея планы, четко их запроектировать, иметь понимание, когда и что надо делать на конкретной территории. Только тогда мы сможем привлечь ресурсы из федерального бюджета, быстро и эффективно реализовать те задачи, которые перед нами стоят. И в этих условиях предельные индексы уже не будут разниться по муниципальным образованиям, как это имеет место быть сейчас и выглядит несправедливо. В этом плане нам предстоит серьезно поработать.