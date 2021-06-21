В Чувашии ждут этноэкспедицию «Волга – река мира»

Об этом сообщают в пресс-службе Минкультуры Чувашии.

Международная экспедиция пройдет по маршруту Саранск — Саратов — Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — п. Макарьево Нижегородской области — Самара — Саратов — Саранск.

В Чувашском национальном музее в дни экспедиции пройдет круглый стол «Диалог культур в меняющемся мире». Практический опыт создания и реализации этнокультурных проектов представят специалисты Чувашского государственного института, Чувашской национальной библиотеки, АУ «РЦНТ» «ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии, Театра юного зрителя.

По словам директора экспедиции и организатора Елены Ломшиной, задача проекта — развитие диалога между органами государственной власти и общественными организациями в области сохранения и развития культуры, языка, традиций, укрепление духовного единства народов многонациональной России.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: Дмитрий Ковалёв