Спасибо за действительно скорую помощь!

20 июня в России отмечают День медицинского работника. В этот день слова благодарности звучат и в адрес сотрудников экстренной медслужбы Шумерли.

Круглосуточно они спасают чью-то жизнь. Я же хочу рассказать свою историю…

Если в составе бригады скорой медицинской помощи есть и врач, и фельдшер, то фельдшер ассистирует врачу. Однако такие случаи достаточно редки. Чаще встречаются ситуации, когда фельдшер работает на выезде один и вынужден выполнять функции врача скорой помощи. В этом случае вся полнота ответственности за лечение пациента лежит только на фельдшере. Самостоятельно работающий в службе скорой медицинской помощи фельдшер должен проявлять себя как специалист-универсал: принимать быстрые и ответственные решения. Поэтому одной из важных проблем для всей службы «скорой» является недостаточная укомплектованность выездных бригад. Все чаще в бригаде на выезде работает всего один медик — как правило, фельдшер.

Вот так случилось и в тот день, 1 мая 2021 года. Сердечный приступ у моего мужа Сергея произошел утром, когда мы поехали на дачу. Впервые столкнувшись с таким состоянием, мы сильно напугались, не понимали, что с ним творится – его сердце буквально сжалось в груди, тело покрылось холодным потом, он жаловался на сильные боли в груди и за грудиной. Не прошло и семи минут, как на место вызова прибыла фельдшерская бригада, в которой и была 27-летняя Анна Попова. Та самая наша спасительница, которая сразу поставила правильный диагноз и начала реанимацию.

Положение мужа было критическим, случай — неординарным. Фельдшер уложила пациента на кушетку и выполнила ЭКГ, диагностировав острый инфаркт миокарда. При таком диагнозе приступ может длиться до двух часов и если он затягивается, то сердце может остановиться в любой момент. Было принято решение экстренно госпитализировать. Впоследствии мужу провели коронарографию, где была выявлена окклюзия (острый тромбоз) правой коронарной артерии. Коронарный тромбоз, как потом объяснили специалисты, — это заболевание, которое обусловлено формированием сгустка крови внутри вен и артерий. В результате этого происходит закупорка сосудов и нарушение циркуляции крови по организму, из-за чего страдают мягкие ткани и внутренние органы.

Довезли мужа в стационар живым, там ему оказали необходимую специализированную медицинскую помощь. В приемном покое больницы нас встретила бригада кардиореанимации, которая немедленно приступила к оказанию помощи. Через сутки, когда Сергея уже можно было транспортировать, по медицинским показаниям его отправили в Чебоксары. Общими усилиями он был спасен.

Слаженная работа бригады скорой помощи привела к отличному результату: спустя две недели 49-летний пациент пошел на поправку.

Выражаю огромную благодарность всей бригаде, которая работала 1 мая 2021 года, докторам и работникам реанимации. Самую искреннюю благодарность и сердечное спасибо хочу выразить фельдшеру Анне Поповой за четкость и быстроту действий, за внимательное отношение, квалифицированную и действительно скорую помощь, своевременно и правильно поставленный диагноз. Анна — спокойная, внимательная. С первого взгляда понятно, что именно такой неравнодушный и милосердный человек должен работать в медицине! Огромное спасибо Вам! Так приятно видеть, когда человек со знанием дела и удовольствием занимается своей работой!

Ежедневно сталкиваясь с человеческой болью, отчаянием, очень трудно не растратить душевное тепло, доброту, сохранить оптимизм. Но Вам это удается. Вы несете добро и милосердие. Огромное Вам спасибо за это! В преддверии наступающего праздника желаю Вам успехов в повседневных делах, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья! Пусть в этот день Вы будете согреты теплом сердец близких и друзей, услышите слова благодарности от своих пациентов. Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника! Ваш труд приносит не просто радость, а возможность жить дальше — это дорогого стоит…

Л. Антонова.