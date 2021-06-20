Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы выбрали самую гуманную профессию, чье значение в жизни каждого из нас сложно переоценить. По первому зову вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях.
В условиях пандемии коронавируса на вас легла огромная нагрузка. Помогая пациентам победить опасную инфекцию, каждый из вас изо дня в день демонстрирует высокий профессионализм, мужество, стойкость и самоотверженность. Мы благодарны вам за это!
Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать систему здравоохранения в целом – строить больницы, оснащать медучреждения современным оборудованием, внедрять передовые технологии и практики в лечебном деле. И все это – на благо наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.
Уважаемые медицинские работники! Спасибо вам за высокое служение и верность призванию! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья!
Глава Чувашской Республики
О. Николаев.
Поздравление Главы Чувашии с Днем медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
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