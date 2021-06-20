Поздравление Главы Чувашии с Днем медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы выбрали самую гуманную профессию, чье значение в жизни каждого из нас сложно переоценить. По первому зову вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях.

В условиях пандемии коронавируса на вас легла огромная нагрузка. Помогая пациентам победить опасную инфекцию, каждый из вас изо дня в день демонстрирует высокий профессионализм, мужество, стойкость и самоотверженность. Мы благодарны вам за это!

Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать систему здравоохранения в целом – строить больницы, оснащать медучреждения современным оборудованием, внедрять передовые технологии и практики в лечебном деле. И все это – на благо наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Уважаемые медицинские работники! Спасибо вам за высокое служение и верность призванию! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья!

Глава Чувашской Республики

О. Николаев.