От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это прекрасный повод сказать вам огромное спасибо за ваш труд, который невозможно переоценить.
Ваша профессия полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. В условиях пандемии эти вечные профессиональные ценности обрели особый смысл.
Желаю вам новых успехов в вашей благородной деятельности. Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте, а ваш труд
оценивается по достоинству. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.
Дорогие наши, уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
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