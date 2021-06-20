Дорогие наши, уважаемые медицинские работники!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это прекрасный повод сказать вам огромное спасибо за ваш труд, который невозможно переоценить.

Ваша профессия полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. В условиях пандемии эти вечные профессиональные ценности обрели особый смысл.

Желаю вам новых успехов в вашей благородной деятельности. Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте, а ваш труд

оценивается по достоинству. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.