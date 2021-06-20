Дорогие медики!

Каждый из нас трепетно относится к вам и той деятельности, которой вы посвятили свою жизнь. И сегодня мы хотим высказать слова благодарности, выразить свое уважение в ваш адрес. Мы должны помнить, что самое главное призвание человека – сохранить жизнь и здоровье людей. И вы, бесспорно, являетесь именно теми, к кому относятся данные слова.

С праздником вас, наши дорогие последователи Гиппократа! Счастья вам, вашим родным и близким!

Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.