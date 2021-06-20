Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Свой профессиональный праздник многие из вас встретят на дежурстве: в машине скорой помощи, в отделении больницы или у операционного стола. Тем приятнее будет получать поздравления от благодарных пациентов, от преданных друзей и коллег, от родных и близких людей. Пусть добрые слова помогут вам в минуты усталости, взбодрят и придадут уверенности на благородном поприще спасения человеческих жизн

Вы днём и ночью заботитесь о пациентах. Не забывайте и о своём здоровье, поддерживайте его и берегите. Пусть судьба каждый день дарит вам приятные сюрпризы и будет щедра на позитивных людей и удачу во всех начинаниях!

С. Демьянов, врач-хирург Шумерлинского ММЦ, депутат городского Собрания.