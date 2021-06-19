Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. № 223 утвержден Порядок обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан в Чувашской Республике.

Согласно документу граждане, не имеющие инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающиеся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, могут ежегодно бесплатно получать функционально-коррегирующие корсеты, экзопротезы молочной железы, взрослую и детскую ортопедическую обувь. За направлением на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту проживания.

При обращении в отдел социальной защиты населения гражданину необходимо представить следующие документы: заявление по установленной форме; копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, достигшего возраста 14 лет, уполномоченного лица гражданина (законного представителя ребенка – в случае представления документов на несовершеннолетнего ребенка); копию заключения о нуждаемости по медицинским показаниям гражданина в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, выданного врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Чувашской Республики, по утвержденной форме; копии свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык (в случае представления документов на ребенка, не достигшего возраста 14 лет).

В 2021 г. заключены контракты с Чебоксарским филиалом ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» по изготовлению корсетов, экзопротезов молочной железы, ортопедической обуви и Канашским филиалом ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» – по изготовлению экзопротезов молочной железы и детской ортопедической обуви.

Ежегодно ортопедические изделия предоставляются около 800 жителям Чувашии. На эти цели в текущем году в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 4,5 млн рублей.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.