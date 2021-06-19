Портал «Госуслуги» начал принимать заявки на кешбэк по детским путевкам

15 июня начала действовать программа возврата 50 % стоимости путевок в детские лагеря, приобретенных до старта детского туристического кешбэка, – до 25 мая 2021 года. Программа детского туристического кешбэка направлена на достижение одного из ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – рост доступности путешествий для семей с детьми.

С 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки на летние смены в детские стационарные лагеря, смогут подать заявление на сайте «Госуслуги» и получить на карту «Мир» 50 % от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Отдохнуть в лагере ребенок должен в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подать заявление можно только после возвращения ребенка из лагеря. В заявлении необходимо будет указать сведения о ребенке, свидетельство о рождении или паспорт, информацию о детском лагере, а также об организации, с которой заключен договор на оказание услуг, даты оказания услуг, сведения из договора о приобретении услуг и кассовый чек, номер карты платежной системы «Мир», на которую необходимо зачислить выплату. К заявлению также необходимо приложить копию договора на покупку туристических услуг.

Заявления будут рассматривать уполномоченные органы по месту нахождения детского лагеря. Срок рассмотрения – не более 15 рабочих дней. Родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале «Госуслуги». После рассмотрения заявки кешбэк будет автоматически зачислен в течение 5 дней на принадлежащую заявителю и указанную в заявлении карту «Мир».

Выплаты можно будет получить за каждую оплаченную и оказанную туристскую услугу по отдыху ребенка в детском лагере. Это означает, что родители, которые приобрели путевки нескольким детям либо несколько путевок на одного ребенка, смогут получить возврат за каждую услугу отдельно.

АНО «Национальные приоритеты».