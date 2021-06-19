ЛЮДИ ВЫБРАЛИ – ПАРТИЯ ВЫДВИНУЛА



Сегодня стали известны имена первых кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ – «Единая Россия» первой из политических партий провела съезд и утвердила список тех, кто будет представлять ее на выборах 19 сентября 2021 года.

В федеральной «пятерке» — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке – главного ковидного госпиталя страны – Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Единая Россия» выдвинула кандидатов по всем 225 одномандатным округам и по 57 региональным группам – почти 600 фамилий. В список региональный группы №22, в которую входят Чувашия, Нижегородская и Рязанская области, от нашей республики вошли Алена Аршинова, Николай Малов и Сергей Артамонов. По Канашскому округу №37 кандидатом назван Леонид Пронин, по Чебоксарскому округу №38 – Алла Салаева.

Для того, чтобы определить своих кандидатов, «Единая Россия» провела предварительное голосование, предложив жителям регионов самим назвать имена будущих кандидатов. Его победители и вошли в список, который был утвержден сегодня на съезде.

Фактически сегодня на съезде мы подтвердили выбор, который сделали 12 млн избирателей по всей стране, участвовавшие в предварительном голосовании, — говорит Алена Аршинова, депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», председатель счетной комиссии съезда. — Именно те кандидаты, за которых проголосовало большинство избирателей, включены в список партии. Огромное спасибо избирателям Чувашии, активно участвовавшим в предварительном голосовании. Свой выбор сделал каждый пятый житель нашей республики – более 181 тысячи избирателей.

В ближайшее время в Чувашии пройдет региональная конференция «Единой России», на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственного совета Чувашской республики. Ими также станут победители предварительного голосования. Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября.