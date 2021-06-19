ЕДИНАЯ РОССИЯ начинает первой



Сегодня, 19 июня, в Москве проходит Съезд партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В повестке партийного форума – оглашение предвыборной программы и утверждение списка кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы, которые состоятся 19 сентября этого года. На съезде планируется присутствие Президента России Владимира Путина.

Официально о выборах в Государственную Думу было объявлено два дня назад – 17 июня, а уже сегодня «Единая Россия» первой из политических партий проводит свой съезд. Ему предшествовала процедура предварительного голосования, которая стала рекордной по числу участников. В Чувашии в ней приняло участие более 180 тысяч избирателей. Победители в одномандатных округах по выборам депутатов Государственной Думы сегодня будут утверждены кандидатами на выборы.

Напомним, наибольшее число голосов в Канашском избирательном округе набрал предприниматель Леонид Пронин, а в Чебоксарском – вице-премьер Правительства Чувашии, министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Для обоих этих кандидатов участие в федеральных выборах — первое. Обновление рядов кандидатов для «Единой России» стало одной из главных задач в этом году.

Делегатами от Чувашского регионального отделения «Единой России» на Съезде стали Алла Салаева, Сергей Артамонов, Николай Николаев, Леонид Пронин, Николай Владимиров, Олег Ладыков и Игорь Семенов.

Сегодня будет насыщенный день, — говорит Алла Салаева. — Уверена, мы услышим много важных заявлений, касающихся как политики партии «Единая Россия», так и вектора дальнейшего развития России. Ну и, конечно же, ждем объявления списка кандидатов партии на предстоящие выборы в Государственную Думу. Мы все проделали огромную работу по организации и проведению предварительного голосования. Жители регионов выразили свое мнение, кого они хотели бы видеть кандидатами от «Единой России». Сегодняшний съезд должен реализовать желания людей и выдвинуть кандидатами в депутаты Государственной Думы тех, кто получил максимальную поддержку. Далее аналогичные решения по выдвижению кандидатов в депутаты своих представительных органов примут региональные партийные конференции.

Съезд проходит в обстановке сложной эпидемиологической ситуации, поэтому предприняты максимальные меры для безопасности всех участников. До минимума сокращено количество присутствующих – только делегаты и члены Генсовета и Высшего Совета партии.

Съезд проходит в обстановке сложной эпидемиологической ситуации, поэтому предприняты максимальные меры для безопасности всех участников. До минимума сокращено количество присутствующих – только делегаты и члены Генсовета и Высшего Совета партии. Перед мероприятием все делегаты сдали тест на отсутствие COVID-19. При входе в павильон «Экспоцентра» предъявление справки обязательно. Чувашская делегация участвует в съезде в полном составе, все здоровы, — говорит делегат съезда Николай Николаев. — Для меня такие меры безопасности безусловны: год назад мы прошли через пик пандемии, сутками работали в «красной зоне» и никто не хочет повторения. И, конечно же, еще раз хочется напомнить о необходимости вакцинации.

На съезде будет объявлен список всех кандидатов «Единой России» на выборы депутатов Государственной Думы РФ. После этого в Чувашии пройдет региональная конференция, на которой будут утверждены кандидаты партии на выборы Государственного Совета Чувашской Республики, которые также состоятся 19 сентября.