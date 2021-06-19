Безопасное лето в библиотеках

В летний период во всех библиотеках города для читателей школьного возраста проходят разнообразные мероприятия не только по популяризации книжной культуры и значимых событий в жизни нашей страны, но и профилактические уроки безопасности. Форма их проведения самая разнообразная: беседы, обзоры, инструктажи, познавательные и игровые программы. Благодаря тесному социальному партнерству библиотечной системы с учреждениями образования и социальной сферы мероприятия проходят как на библиотечных площадках, так и в школьных лагерях, в ЦДТ, в ДООЛ «Соснячок», в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения и в Шумерлинском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Хорошим примером тому послужил урок безопасности «Путешествие в страну дорожных знаков», организованный 13 июня в городской библиотеке-филиале № 4 им. В.В. Маяковского для читателей младшего школьного возраста. С целью закрепления знаний о регулировании дорожного движения библиотечные специалисты познакомили ребят с историей возникновения правил дорожного движения, провели игру-викторину «Безопасная дорога». Отдельным блоком был выделен вопрос воспитания культуры поведения ребят на улице на примере книги Г. Шалаевой «Правила дорожного движения для воспитанных детей». Громкое чтение детских произведений Г. Гинзбурга «Колесо», С. Михалкова «Велосипедист», «Бездельник светофор», Н. Кончаловской «Самокат» вызвали у юных читателей большую заинтересованность и оживленный обмен мнениями о прочитанном. В заключение дети ознакомились с памяткой юного пешехода.

Е. Каширина.