Чувашия вошла в топ-5 регионов страны по снижению количества вредных выбросов

Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, посвященного выбросам российских предприятий в атмосферу за 2020 год.

Согласно подсчетам аналитиков, пандемийный год стал самым «чистым» за последние 20 лет по промышленным загрязнениям атмосферы – предприятия России выбросили в воздух на 2% меньше загрязняющих веществ, чем годом ранее (16,95 млн тонн). При этом, резко выросло число предприятий-загрязнителей – их стало больше на 19,6 тыс (+21%), следует из документа.

В пятерку самых «грязных» регионов по количеству промышленных выбросов попали Красноярский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область.

Эксперты отмечают, что во многих регионах выбросы предприятий, наоборот, сократились намного сильнее, чем в среднем по стране.

В топ-5 регионов, где существеннее всего снизились промышленные выбросы попали Ингушетия (-77,5%), Калмыкия (-61,3%), Удмуртия (-33,4%), Магаданская область (-33,2%), Чувашии (-32%).

Также воздух стали чище в Рязанской и Нижегородской областях, Дагестане, Томской области и Москве.

Ранее мы писали о том, что обращения жителей Чувашии по теме экологии будут отрабатываться быстрее.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: Дмитрий Ковалёв