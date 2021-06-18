Тысячи спасенных жизней – результат совместной работы

Вице-премьер Алла Салаева: как пандемия изменила нас и медицину

Изменения, которые принесла вместе с собой коронавирусная инфекция, коснулись практически каждого человека: мы убедились, что можно учиться и работать дома, научились соблюдать дистанцию и эпидемиологические правила, маска стала неотъемлемой частью гардероба при выходе в магазин или аптеку. С серьезными вызовами столкнулись практически все сферы нашей жизни, но основную нагрузку приняла отрасль здравоохранения. Как медицина Чувашии преодолела острый период пандемии и как намерена развиваться дальше, рассказала корреспондентам «Советской Чувашии» и ГТРК «Чувашия» в рамках их совместного проекта вице-премьер Чувашии Алла Салаева.

У порога «красной» зоны спустя почти полтора года

Напомним, когда в республике появились первые ковидные пациенты, именно Алла Леонидовна выступила руководителем и главным координатором рабочей группы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашии, им она продолжает оставаться и сейчас. Вместе с вице-премьером мы побывали в медучреждениях, которым пришлось крайне трудно в разгар пандемии.

В манипуляционном зале отделения гравитационной хирургии крови и гипербарической оксигенации больницы скорой медицинской помощи, где в разгар пандемии спасали ковидных пациентов, поступавших в критическом состоянии, освободились койки. «Трудно поверить, но в разгар пандемии здесь все было заполнено, а реанимация для тяжелых пациентов была развернута на весь этаж, — рассказал главврач БСМП Ильдар Абызов. – По сути, у нас был передний край: самых тяжелых пациентов везли к нам».

В коридоре бывшего «шлюза», или санпропускника в так называемую «красную» зону Больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах, куда поступали первые пациенты с COVID-19, уже мало что напоминает о строгом режиме. А весной 2020 года здесь было развернуто более 500 коек для приема инфицированных коронавирусом.

Ситуация, по словам Аллы Салаевой, требовала срочного решения ряда наиважнейших вопросов. И в первую очередь речь шла о том, насколько готовы медучреждения к масштабной экстренной госпитализации ковидных больных. Срочно требовалось оснастить больницы для борьбы с коронавирусом. В оперативном порядке все медицинские организации, оказывающие амбулаторную и стационарную помощь пациентам с COVID-19, были укомплектованы аппаратами оксигенации, компьютерной томографии, ИВЛ. Было перепрофилировано более 3 тысяч коек для лечения зараженных коронавирусом.

Как заверила Алла Салаева, все оборудование, поступившее в больницы в рамках борьбы с пандемией, останется в республике и после того, как удастся ее победить. Но, главное, что удалось сделать, – это тысячи спасенных жизней. «Безусловно, это результат нашей совместной работы, но прежде всего это заслуга медиков, — подчеркнула она. – Доктора и медсестры Чувашии доказали, что они большие профессионалы, готовые самоотверженно трудиться. На их плечи легла большая ответственность. Персонал всех больниц приходил на работу, рискуя своим здоровьем. В борьбу с коронавирусом вступили более 8 тыс. медиков, кроме того, на помощь специалистам было направлено более 600 студентов медицинского факультета ЧГУ и волонтеры».

Чтобы тяжелая ситуация не повторилась осенью

Сейчас просто необходимо сформировать коллективный иммунитет и вплотную заняться вакцинацией, предупредила Алла Салаева. Необходимо привить не менее 60 % взрослого населения республики, а это почти 589 тысяч человек. «Наша задача — сделать процесс вакцинации от коронавируса максимально удобным для людей. Жители республики могут привиться в более чем 50 пунктах вакцинации в поликлиниках. Также работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, в села выезжают мобильные бригады», — сообщила вице-премьер, напомнив, что с начала пандемии в Чувашию поступило более 140 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Помощь детям – на новом уровне

Безусловно, за прошедшие полтора года нужно было решать и другие значимые вопросы отрасли здравоохранения. Открытие в ноябре 2020 года нового корпуса инфекционного стационара Городской клинической больницы № 2 стало большим событием для всех. Сейчас сюда везут детей с различными инфекциями со всей республики. Благодаря современной лаборатории сделать анализ теперь можно всего за два часа, а значит, оперативно поставить диагноз ребенку. В стационаре есть возможность для проведения процедур непосредственно в палате при помощи мобильного оборудования. Причем потоки пациентов разделены, оборудованы отдельные боксы, к каждой палате проведен медицинский кислород.

Алла Салаева напомнила, что в Чувашии реализуется региональный проект по развитию детского здравоохранения, благодаря которому 100 % детских поликлиник и отделений республики уже оснащены современным оборудованием и будут отремонтированы до конца 2021 года.

По образцу «Коммунарки»

В Республиканской клинической больнице тоже мечтают о новом уровне оказания медицинской помощи. Но пока неприглядные корпуса, построенные еще в 50-70-е годы, не оправдывают таких надежд. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для РКБ каждый год приобретают дорогостоящее высокотехнологичное медицинское оборудование, но часть зданий, где оборудование монтируется, находится в плачевном состоянии. Здания не отвечают современным требованиям оказания специализированной медицинской помощи.

«Совместно с Минздравом России решаем вопрос о строительстве нового комплекса зданий Республиканской клинической больницы. За основу проекта взята концепция больницы с родильным домом в московском поселке Коммунарка. Планируется разместить многопрофильный блок на 600 коек, поликлинику, инфекционный корпус, сердечно-сосудистый центр, трассовую медицину, скорую медицинскую помощь», — обнадежила Алла Салаева.

По сути, РКБ ждет полная перезагрузка. Это будут новые технологии и новый подход к организации медпомощи. Оборудуют тут и вертолетную площадку. Качество и оперативность оказания медицинских услуг вырастет благодаря тому, что узкие специалисты будут собраны в одном месте. В общей сложности больница сможет принимать более 100 пациентов в день.

Придут в глубинку доктора

Несмотря на пандемию, требуется сейчас внимание и к таким проблемам, как доступность качественной медицины в сельской местности. Качественное здравоохранение и помощь должны быть доступны каждому, подчеркивает Алла Салаева. Это один из приоритетов нацпроекта. Выполнять эту функцию на селе призваны фельдшерско-акушерские пункты.

«В 2020 году в селах было построено 9 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца этого года планируется возвести еще 54, — сообщила вице-премьер. — В ФАПах есть все необходимое для первичного осмотра и экстренной помощи пациентам. Также в сельские населенные пункты приезжают передвижные маммографы, флюорографы. Приобретено более 50 санитарных автомобилей, которые нужны для неотложных вызовов, доставки бесплатных лекарств на дом пациентам с коронавирусной инфекцией, ПЦР-тестов».

Существует и проблема нехватки узких специалистов в сельских больницах. «Всего по республике нам не хватает около 25 % врачей-специалистов и около 20 % средних медицинских работников», — отметила вице-премьер. И все же нельзя сказать, что проблема не решается: в Чувашии реализуется проект «Мобильная поликлиника», благодаря которому в прошлом году бригады профильных специалистов ведущих клиник республики осмотрели более 66 тыс. человек.

«Во время недавнего выезда в Ибресинский район общалась с врачами и пациентами, было предложено раз в квартал по четко спланированному графику организовывать визиты врачей, которых ждут жители», — привела пример вице-премьер. И добавила, что есть договоренность с министром здравоохранения подготовить программу приема востребованных специалистов раз в квартал. Уже в июле планируется довести этот график до всех, кому необходима консультация специалистов.

В помощь решению кадрового вопроса и подготовка новых специалистов, в частности, целевой прием студентов — когда будущего специалиста закрепляют за медицинской организацией. Основной костяк медиков готовит для республики Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Притом студенты медфака ЧГУ отрабатывают навыки в вузовской современной лаборатории аккредитационно-симуляционного центра. Подобная площадка есть и в Чебоксарском медколледже. В среднем путь от нуля до врача с полным высшим медицинским образованием занимает около 8 лет.

Для молодых специалистов, в особенности проживающих на селе, существуют хорошие меры поддержки – это и гарантии трудоустройства, субсидии на строительство и покупку жилья, ипотечные кредиты до 1 % годовых и многое другое.

Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашии: "В преддверии Дня медицинского работника хочется поздравить наших докторов и медсестер с их профессиональным праздником, передать им самые теплые поздравления и сказать: «Вы наша опора, наша защита, наша надежда. Желаю благополучия вам и вашим близким, профессионального роста и, конечно же, здоровья вам и вашим пациентам!

"Е. Тры.

Фото М. Васильева.