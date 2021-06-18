Третье пришествие

16 июня в администрации Шумерли состоялось заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оно было внеочередным, по следам заседания регионального оперштаба. И основной темой стали всё возрастающие риски ухудшения ситуации в Чувашии.

Как известно, не только столичный регион и Петербург начали вводить и ужесточать ограничительные меры. Наши ближайшие соседи тоже: в нижегородских больницах снова начали перепрофилировать койки, не менее 30 % работающих нижегородцев отправили на дистанционный режим работы, а сертификат о прививке наряду с отрицательным результатом теста становится пропуском на мероприятия и в командировки; в Марий Эл так же возвратились к некоторым ограничениям из-за COVID-19.

Чтобы противостоять инфекции, нужен коллективный иммунитет. Выработать его позволяют разработанные, апробированные и разрешенные к использованию вакцины, бесплатные для россиян. Однако парадокс в том, что россияне, и жители Шумерли, Шумерлинского района в том числе, не спешат вакцинироваться, а иные вовсе считают вакцину от новой коронавирусной инфекции злом. По данным республиканского Минздрава, к вакцинации приступили чуть более 20 % взрослого населения Чувашии. Среди населения старше 60 лет доля вакцинированных чуть выше – 26,8 %, но все равно недостаточная. Вместе с этим отмечается рост заболевших. На утро 16 июня данные были такие: за последние сутки прирост составил 49 заболевших, днем ранее было 47. Высокие темпы роста заболеваемости наблюдаются среди молодых людей и граждан среднего возраста.

Что касается Шумерли, то, по сведениям местного отдела Управления Роспотребнадзора, пока проявили сознательность и пришли на пункты вакцинации менее 20 % жителей. С 9 по 16 июня выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 5 человек госпитализированы в инфекционные отделения; 9 человек находятся в режиме самоизоляции. Одновременно врачи Шумерлинского ММЦ выражают тревогу по поводу роста заболевания пневмонией, а также числа амбулаторных больных с заболеванием COVID-19 с неидентифицированным вирусом.

Возможно, игнорирование вакцины — это следствие нашего традиционного нежелания идти к врачам, пока не станет плохо? И тут медики пошли навстречу людям: помимо прививочного кабинета № 336 в поликлинике Шумерлинский ММЦ организовал выездные ФАПы для проведения вакцинации без очередей и лишней суеты. В наличии сейчас три вакцины, на выбор. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и твердое намерение. Например, в ближайшее время можно будет вакцинироваться 21 июня с 15-00 до 17-00 в поселке Лесном, 22 июня с 8-00 до 11-00 в залинейной части города по ул. Радищева и с 13-00 до 16-00 на центральной площади города. Единственное, что можно было бы скорректировать, так это время работы мобильных прививочных пунктов – не днем, когда основная масса шумерлинцев тоже находится на своих рабочих местах, а вечером либо по субботам у центрального рынка, где традиционно бывает много народу.

Напомним, что хронические заболевания не являются противопоказанием для прививки, если нет обострения. Сомневаетесь? Посоветуйтесь с лечащим врачом и сдайте необходимые анализы. И, конечно, знайте, что вакцина не способна на 100 % уберечь от заражения коронавирусом, но поможет намного легче перенести заболевание и оградит от тяжелых для вашего здоровья последствий. Поэтому даже после прививки необходимо предпринимать профилактические меры – носить в общественных местах маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать по возможности социальную дистанцию.

Кстати, ношение масок на улице актуально и без привязки к коронавирусу для аллергиков и астматиков – сейчас как раз «пылят» разные травы и летает тополиный пух. А частое мытье рук и их обработка дезсредствами избавит от кишечных инфекций и гепатита.

В России на 15 июня количество вакцинированных одной дозой составило 12,71 %, полностью вакцинировано 9,83 % населения. Лидером в мире по вакцинации является Израиль. По данным на июнь, там хотя бы одной дозой вакцинированы более 80 % жителей. В связи с достижением коллективного иммунитета с 15 июня Минздрав Израиля отменил обязательное ношение масок в помещениях из-за успешной вакцинации. Обязательными маски остаются только для находящихся на карантине и для врачей.

Н. Владимирова.

Подготовка к прививке в вопросах и ответах

— Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

-Нет, такая медикаментозная подготовка не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, то прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

-Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

-Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия, можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект, то примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами.

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом!) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

-Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус?

-В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

— Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?

— Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

— Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

— Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, — личный выбор каждого.

— Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

— Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

— Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

— Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии.