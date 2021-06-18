Протоиерей Димитрий Нестеренко: «Храм строится людьми с Божией помощью»

Продолжение. Начало в материале от 11 июня 2021 г.

Отец Димитрий, расскажите о себе. Говорят, что у каждого человека свой путь к Богу. А каким он был у Вас? Когда Вы поняли, что Ваша стезя – священнослужение?

Мой путь к Богу обозначился в период юношеского максимализма. Уже в подростковом возрасте я заметил, что жизнь не дает чувства удовлетворенности. Вопросы, на которые материалистическое мировоззрение не давало ответов, обострились. В чем смысл жизни? В чем смысл смерти? Почему преступность и несправедливость достаточно вольготно упрочились в жизни людей? Почему люди несчастны и так часто подвергаются жестоким страданиям? Было ощущение внутренней пустоты и мировоззренческого тупика. Я вырос в обычной советской семье: отец – партийный, мать – комсомолка. Мысль о Боге мне тогда даже в голову не приходила. Жизнь представлялась мрачной. Даже радостные события, такие, как день рождения или Новый год, казались фальшивыми. Ведь если сегодняшнюю радость завтра так легко может сменить боль, а смерть и вовсе может внезапно оборвать жизнь человека и обратить его в небытие, чему же радоваться? Для меня это было противоречием, которое не давало мне покоя. Человек, кажется, запрограммирован на счастливую жизнь и в то же самое время он лишен ее… Я был в поисках разрешения этого противоречия, когда случайно зашел в храм — кафедральный собор города Днепропетровска, главный престол которого был освящен в честь Святой Троицы. В тот момент шла служба, звучало дивное пение. Я застыл… Время для меня остановилось. Чувство внутренней пустоты и безысходности сменилось чувством восторга и ликования. «Проклятые вопросы» сами собой были сняты с повестки дня. Они меня больше не беспокоили. Видимо, там, где есть присутствие Бога, глупо задавать вопросы о смысле жизни, потому что Он и есть Путь и Истина, и Жизнь, и в Нем наше счастье, которого ищут люди. Однако человек не сможет найти счастье до тех пор, пока не откроет для себя Бога. Когда я это осознал, тогда и сформировалось твердое желание встать на путь священства, потому что для меня священство — это возможность делиться с людьми обретенным счастьем. Вместе с тем, спустя 17 лет священнического служения, я с грустью для себя отмечаю, что для большинства людей неочевидным является тот факт, что Бог – это источник жизни и счастья. Почему они не видят очевидного? Для меня это загадка…

Как зародилась идея строительства храма в Шумерле?

После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии в 2005 году я приехал в Чувашскую Республику и был назначен правящим архиереем на службу в храм преподобного Серафима Саровского Шумерли в качестве рядового священника. Моя основная функция заключалась в ежедневном совершении богослужений и замыкалась в пределах церковной ограды. В месяц выпадало всего пять выходных дней. Времени для реализации других направлений деятельности не оставалось. А мне хотелось делиться знаниями, которые я получил в духовной семинарии и продолжал получать, обучаясь уже заочно в Санкт-Петербургской духовной академии. Для меня лекции наших профессоров казались каким-то священнодействием. Все годы обучения — это состояние сплошного восторга от услышанного. Я считал, что этими знаниями непременно должен обладать каждый христианин. Мое желание проводить встречи, беседы, лектории находило отклик в прихожанах, которые жаждали больше знать о православии. Таким образом и зародилась идея строительства нового храма, основная функция которого заключалась бы в духовно-просветительской деятельности.

В каком году Вы были назначены настоятелем храма в Шумерле?

В 2009 году я уже зарегистрировал в Министерстве юстиции Чувашской Республики новую религиозную общину и озвучил идею строительства нового храма. А в 2010 году владыка митрополит Варнава пригласил меня к себе и спросил, как скоро я смогу начать служение, если он назначит меня настоятелем новой приходской общины в Шумерле. Я сказал: «Владыка, дайте мне две-три недели, и я подготовлю помещение для совершения богослужений». Тогда всё удивительным образом складывалось. После беседы с владыкой приехал я в Шумерлю на прием к главе администрации города Алексею Александровичу Зименкову для решения вопроса с помещением. В приемной главы меня встретил главврач городской больницы Михаил Витальевич Золин и сам предложил бывший пищеблок горбольницы переоборудовать под молитвенный дом и наладить сотрудничество в плане проведения совместных мероприятий. Можете представить, как я был удивлен! Не успел я зайти в кабинет главы, а вопрос с помещением уже был решен. За три недели был выполнен ремонт пищеблока и его переоборудование, куплена необходимая церковная утварь для совершения богослужений. В скором времени, в том же 2010 году, владыка митрополит Варнава выдал мне указ о назначении меня настоятелем храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

После регистрации религиозной общины и освящения молитвенного дома мы сразу открыли богословские курсы и воскресную школу для детей. В 2012 году я написал образовательный проект «Современный молодой человек и Церковь» на Международный конкурс «Православная инициатива» и получил грантовую поддержку в размере 200 тыс. рублей для его реализации. В рамках проекта проводились встречи со старшеклассниками во всех школах города, лекторий с участием московских ученых, ток-шоу, конкурс сочинений, победители которого получили путевки в организованный нами православный палаточный лагерь. Итогом проекта стала созданная в городе православная молодежная организация «Братство православных следопытов» (Чувашское отделение с центром в Москве). В течение двух лет существования молодежной организации мы с ребятами, кроме проведения летних палаточных лагерей, организовывали осенние балы православной молодежи, сплавы по реке Суре, походы в Ичалковские пещеры, экскурсионно-паломнические поездки в Санкт-Петербург, принимали участие в Георгиевском параде «Дети победителей» на Поклонной горе в Москве, писали пьесы и ставили музыкально-театральные постановки. Через два года мои ребята окончили школу и разъехались по разным городам поступать в вузы. Сейчас, к сожалению, все мое время поглощает работа в отделе религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, руководителем которого я являюсь, и строительство храма. Преемственность православной молодежной организации прервана. Но я надеюсь, что с завершением строительства храма мы возобновим взаимодействие с молодежью нашего города, и оно для них будет таким же увлекательным, как и прежде.

Почему храму присвоено имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова?

В желании построить храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова есть нотка ностальгии — наш академический храм при Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии носит имя этого святого — покровителя богословских наук и покровителя учащихся духовных школ. Живя и обучаясь в духовном учебном заведении закрытого типа, мы имели всё необходимое для максимально полного и успешного усвоения дисциплин специального и гуманитарного цикла. Более того, мы имели всё необходимое для жизни: прекрасный храм, учебные аудитории, библиотеку, читальный зал, актовый зал, музей, общежитие, столовую, парк… В течение учебного года можно было не покидать территорию учебного заведения и ни в чем не испытывать нужды, при этом обучение и проживание было совершенно бесплатным. Нас окружали сотни молодых парней и девушек одной веры, одного духа, одних устремлений… Интереснейшие лекции, научно-богословские конференции, встречи с интересными людьми, концерты – всё располагало к интенсивному процессу обучения и погружало в атмосферу православной культуры.

Намереваясь назвать в 2009 году будущий храм в Шумерле в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, хотелось тем самым перенести из Петербурга сюда, на шумерлинскую землю, частицу того расцвета православия, который посчастливилось пережить мне в студенческие годы в стенах духовных школ северной столицы. Но, прежде всего, святой апостол Иоанн Богослов – уникальная личность. Он является автором одного из четырех евангелий, входящих в канон Нового Завета. В отличие от других трех синоптических евангелий, обозревающих жизнь и проповедническое служение Иисуса Христа, евангелие от Иоанна Богослова представляет собой очень серьезный выверенный богословский трактат, в котором он подчеркнуто говорит о том, что «Бог есть любовь». Он был любимым учеником Иисуса Христа, и сам он с огромной силой проповедует о любви, удивительно глубоко развивая эту тему в своих соборных посланиях, которые тоже входят в канон Нового Завета.

В час жестоких испытаний, постигших Иисуса Христа, апостол Иоанн Богослов был единственным из ближайших учеников, который остался стоять у подножия Креста, ибо имея любовь в своем сердце к Божественному Учителю, в нем не нашлось места для страха. Остальные ученики, проявив слабость, в страхе разбежались. Неслучайно поэтому церковная традиция и называет его громогласным апостолом любви.

Предполагалось, что храм в центре города, имея имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, будет заниматься духовно-просветительской деятельностью и являть пример братской любви.

Немного о параметрах храма: площадь, вместимость. Кто автор проекта?

Площадь храма составляет 225 кв. м, высота достигает 43 м до верхней точки креста, ширина — 16 м и длина, включая притвор и алтарь – 26 м. Вместительность — около 300 человек. Автором проекта является уже ныне покойный петербургский архитектор Александр Васильевич Знаменский. Автором идеи, конечно, был я. Александру Васильевичу я пытался объяснить то, каким хочу видеть храм, показывал рисунки русских храмов XII века. В конце концов, за образец был взят известный храм Покрова на Нерли. Но по моей просьбе нужно было запроектировать храм так, чтобы центральный купол опирался не на внутренние колоны, которые занимают достаточно много места внутри храма, а на стены с тем, чтобы, во-первых, увеличить площадь храма, во-вторых, сделать возможным любому участнику богослужения с любой точки храма видеть происходящее в алтаре. Кроме того, нужно было запроектировать цокольный этаж, в котором располагались бы помещения стратегического значения: церковная лавка, просфорня, ризница, комната матери и ребенка, игровая, буфет, гардероб, санузел. Очень важно было церковную лавку вынести в цокольный этаж, потому что обмен товара на денежные знаки создает много шума, что, конечно же, мешает совершению богослужения. Чрезвычайно важным было создание комфортных условий для пребывания в храме семей, имеющих маленьких детей. Для таковых семей предусмотрены комната матери и ребенка и игровая. Наличие гардероба – тоже элемент комфорта. Стоять на богослужении в одежде достаточно трудно, особенно зимой. При этом, подняться из цокольного этажа в храм можно, не выходя на улицу, по внутреннему лестничному маршу. Иначе говоря, хочется построить такой храм, в котором люди действительно ощущали бы себя как дома.

Почему именно это место было выбрано для строительства?

Выбор участков был невелик, и данный участок был выбран совместно с городскими властями. Недалеко от храма располагаются Дворец культуры «Восход», Центр детского творчества, школа искусств, средние общеобразовательные школы, что облегчает сотрудничество прихода с образовательными и культурно-досуговыми организациями. И наличие автобусных остановок делает храм доступным для всех.

Нынешнее арендуемое помещение вмещает всех прихожан? Сколько приблизительно прихожан насчитывает община?

Наша община насчитывает около 150 прихожан, но их могло бы быть больше, так как арендуемое помещение всех не вмещает. В соседнем помещении через стену находится котельная, обеспечивающая теплом больничный комплекс, а потолки в молитвенном доме не очень высокие, в связи с чем при большом скоплении народа в арендуемом помещении очень быстро становится жарко и душно. Из-за нехватки воздуха и во избежание неприятных случаев — я имею в виду потерю сознания, вызванную кислородным голоданием мозга, — некоторые люди предпочитают воздержаться от посещения богослужений либо временно посещать более просторный храм преподобного Серафима Саровского.

С какими трудностями, кроме финансовых, Вы сталкиваетесь в процессе строительства?

Трудности возникают разного рода. Бывало, рабочие допускали ошибки во время строительства, и приходилось что-то переделывать. Первоначальный чертеж основного купола был нечитаем, и его проект надо было заказывать отдельно. На его разработку ушло более полугода. Бывали случаи вандализма, когда неизвестная группа людей пачкала стены храма краской, ломала арочно-оконные элементы кирпичной кладки или просто разбивала кирпич в большом объеме, бросая его с высоты выложенных стен. Был случай, когда некая Наталья, написав от моего имени письмо с просьбой оказывать финансовую помощь строящемуся храму, на протяжении нескольких лет собирала деньги. Если кто-то отказывался вносить пожертвования, она в грубой форме требовала непременно передать энную сумму денег ей, обличая людей в каких-то грехах. Даже при помощи полиции мы не могли найти на нее управу, так как люди отдавали ей деньги добровольно. Сколько она собрала средств и куда их потратила, остается загадкой.

Однажды зимой нам привезли на железнодорожную станцию щебень в объеме 800 тон, пожертвовав его на строительство храма. Когда мы весной приехали за щебнем, его уже не было. Украденный щебень полиция найти так и не смогла. Я уже не говорю о клевете и сплетнях, пересказывать которые нет никакого желания, но которые, наверное, как-то сказываются на репутации нашего храма. Однако должен сказать, что все перечисленные трудности мелочные, потому что мы делаем дело Божие и Бог нам в этом помогает. Главное, храм строится, и мы этому радуемся.

переделывать. Первоначальный чертеж основного купола был нечитаем, и его проект надо было заказывать отдельно. На его разработку ушло более полугода. Бывали случаи вандализма, когда неизвестная группа людей пачкала стены храма краской, ломала арочно-оконные элементы кирпичной кладки или просто разбивала кирпич в большом объеме, бросая его с высоты выложенных стен. Был случай, когда некая Наталья, написав от моего имени письмо с просьбой оказывать финансовую помощь строящемуся храму, на протяжении нескольких лет собирала деньги. Если отказывался вносить пожертвования, она в грубой форме требовала непременно передать энную сумму денег ей, обличая людей в грехах. Даже при помощи полиции мы не могли найти на нее управу, так как люди отдавали ей деньги добровольно. Сколько она собрала средств и куда их потратила, остается загадкой. Однажды зимой нам привезли на железнодорожную станцию щебень в объеме 800 тон, пожертвовав его на строительство храма. Когда мы весной приехали за щебнем, его уже не было. Украденный щебень полиция найти так и не смогла. Я уже не говорю о клевете и сплетнях, пересказывать которые нет никакого желания, но которые, наверное, сказываются на репутации нашего храма. Однако должен сказать, что все перечисленные трудности мелочные, потому что мы делаем дело Божие и Бог нам в этом помогает. Главное, храм строится, и мы этому радуемся. Кто Ваши помощники в деле строительства храма?

Первыми помощниками, конечно, были прихожане. Первая полумиллионная сумма, собранная прихожанами в 2010 году, была потрачена на ремонт и переоборудование пищеблока горбольницы под молитвенный дом, а также на закупку церковной утвари для совершения богослужений. В скором времени в магазинах города были установлены специальные ящики для сбора денежных средств на строительство храма, благодаря чему к делу смогли подключиться горожане. В течение 2011 года было собрано 900 тыс. рублей на покупку арматуры для фундаментной монолитной плиты. Бетон для фундамента в объеме 400 кубометров на полуторамиллионную сумму нам пожертвовали чебоксарские предприниматели Сергей Волков, Андрей Ванюшкин и Алексей Щербаков. Помощь оказали и некоторые местные индивидуальные предприниматели: директор ООО «Водолей» Николай Кирюшин пожертвовал 600 тонн песка, директор ООО «Мечта» Людмила Пилипенко, директор ООО «Мелодия» Нина Бедретдинова и директор компании «Новая реальность» Андрей Чуенков оказали финансовую помощь. В 2013 году фундамент был готов. Чин освящения основания храма и закладку первого камня возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава при участии тогдашнего главы администрации города Сергея Новичкова. После этого события свою финансовую помощь предложило руководство комбината автомобильных фургонов. Финансовую поддержку оказало и руководство Шумерлинского завода специализированных автомобилей. Более 2 млн. рублей на строительство храма пожертвовала жительница Екатеринбурга, не пожелавшая предавать огласке свое имя. Благодаря этой финансовой помощи был отстроен цокольный этаж, началось возведение стен храма. Денежные средства на покупку строительных материалов для изготовления железобетонных сводов, купола и конхи храма снова выделил комбинат автофургонов.

Денежные средства в объеме 3 млн рублей на оплату труда рабочим были собраны прихожанами и горожанами. На сборы этих денег ушло 2 года. Однажды даже коллектив педагогов Чебоксарского кооперативного института, где я иногда читал лекции студентам, передал на строительство храма свой собственный заработок — более 150 тыс. рублей. Кирпич для изготовления купольного барабана выделил АО «Стройтрест № 3». Наталья Чекмарева на протяжении уже 10 лет каждый год на Пасху и Рождество жертвует живые цветы для украшения молитвенного дома и предоставляет услуги флористов, создавая праздничную атмосферу для проведения богослужений.

И, как я уже говорил, вывести арочные стены под кровлю храма помог петербургский меценат Вячеслав Заренков, он же полностью покрыл расходы на выполнение кровельных работ и изготовление купола с крестом стоимостью 13 млн. рублей.

Помощников очень много, всех сразу и не вспомнишь, и не перечислишь. Безвозмездно на протяжении многих лет у нас в храме работают староста, бухгалтер, дежурные, педагоги воскресной школы. Наше существование держится за счет общего бескорыстного труда. Храм строится, пусть долго и не без трудностей, но все же строится. Поэтому всем низкий поклон и искренняя благодарность!

Если говорить о сроках окончания строительства, это примерно год-два или все-таки несколько лет?

Сроки окончания строительства мы по-прежнему прогнозировать не можем, так как не знаем, последует ли финансовая помощь и далее, и кто согласится помочь еще… Очень хотелось бы за два ближайших года подготовить храм к открытию, так как от долгостроя устали все. Но мы не можем знать, с какими трудностями нам еще придётся столкнуться и какие испытания нас постигнут. В любом случае, рано или поздно с Божией помощью мы дело закончим!

О. Дмитриева.