На выборах в Чувашии избиркомы на колесах доедут до 600 деревень

Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков в интервью телеканалу «Россия 1. Чувашия». Он подчеркнул, что досрочного голосования в этом году не будет, так как велика вероятность проведения трехдневных выборов. Точнее станет понятно после подписания Президентом соответствующего указа.

Также ЦИК России отказался от придомового голосования во дворах. Наша республика пока не участвует в эксперименте по внедрению электронного голосования.

Поэтому жителям Чувашии будут доступны три вида голосования: на избирательном участке, дома и выездное. В республиканском ЦИКе подчеркивают, что третий вариант будет использоваться в малых населенных пунктах и отдаленных деревнях, где нет своих участковых избирательных комиссий.

«Мы провели полный мониторинг. У нас порядка 380 участковых комиссий будут организовывать такое выездное голосование. Им нужно будет выехать в почти 600 населенных пунктов. Сейчас мы прорабатываем вопрос с транспортом. Будем использовать автобусы, чтобы можно было разделить потоки избирателей, чтобы избиратель мог в переднюю дверь войти, проголосовать и из задней двери выйти. Автобус приедет, привезет с собой членов комиссий, наблюдателей, журналистов, все необходимое оборудование. Конечно, для организации такого выездного голосования понадобятся дополнительные средства, но мы стараемся сделать все, чтобы избирателям, в первую очередь, было удобно», — сообщил журналистам председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru