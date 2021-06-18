К военной службе годен

Продолжается весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля. 16 июня в военном

комиссариате г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов призывники собрались для прохождения медицинского осмотра. Кому-то осталось пройти некоторых специалистов, кто-то стоял у кабинета терапевта для получения заключительных результатов о состоянии своего здоровья.

О работе медкомиссии нам рассказала терапевт Надежда Ларешина: " Медицинская комиссия, в состав которой входят хирург, окулист, невролог, стоматолог, дерматолог, отоларинголог, невролог, психиатр, терапевт, проверяет здоровье молодых людей в период призывной кампании – с 1 апреля по 15 июля. За это время мы обследуем юношей, выявляем у них заболевания, которые препятствуют прохождению службы, определяем группу лиц, пригодных к военной службе. Анализы сдавать призывники начинают ещё в марте. В набор анализов входит общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография в двух проекциях и ЭКГ. В идеале к апрелю анализы должны быть готовы. Так как многие учатся в других регионах и возможности приехать нет, анализы сдаются в период призывной кампании. Если что-то не понравится по итогам анализов, направляем на пересдачу. Если специалисты при осмотре находят какие-либо отклонения, могут направить призывников на дополнительное обследование. На дообследование могут направить в республиканские больницы. Для уточнения диагнозов призывников при необходимости направляем и в стационар, в основном, в терапевтическое отделение Шумерлинского ММЦ».

В этом году во время весенней призывной кампании Шумерлинский военкомат в ряды вооруженных сил должен направить 70 ребят. Однако за время призывной кампании через комиссию проходят около 200 юношей. В их число входят ученики, оканчивающие 11 класс, учащиеся техникумов. Первичный осмотр допризывников проводится при достижении мальчиками 16-летнего возраста, вторичный – юношей-призывников – в 18 лет. Как отмечают специалисты, за эти два года состояние здоровья юношей меняется не в лучшую сторону. В основном, из-за неправильного пищевого поведения у многих появляется ожирение. Немало и тех, кому не хватает веса. Юношей с золотой серединой, оказывается, сейчас очень мало. Если 18-летний юноша с детства чем-то болел и диагноз, препятствующий прохождению службы, подтвержден, то комиссия после дообследовния в республиканской больнице, не дожидаясь окончания учебы, снимает его с воинского учета. Также члены медицинской комиссии советуют юношам, которые до осеннего призыва были признаны негодными к воинской службе, за этот промежуток времени обращаться к узким специалистам, участковому терапевту для того, чтобы диагноз в дальнейшем был подтвержден или, наоборот, не подтвержден.

Юноши, признанные комиссией годными к военной службе, ждут повестки. Особенность нынешнего времени – перед отправкой на сборный пункт у новобранцев берется анализ на коронавирус. Вся призывная кампания от начала призыва до прибытия призывника на место службы проводится с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

В военкомате нам удалось поговорить и с призывниками. Некоторые ждали подтверждения диагноза, препятствующего прохождению военной службы, другие ждали вердикта «годен к военной службе». Чувствовалась их настороженность перед неизвестным. Конечно же, молодым людям не избежать стресса из-за смены уклада жизни и коллектива. Однако видна была и готовность получить армейскую школу взросления.

Мы желаем нашим призывникам терпения, настойчивости и сил, чтобы служба дала новых друзей и новые перспективы.

Категории годности к военной службе:

«А» годен к военной службе в любых войсках, включая элитные (ВДВ, пограничные, морская пехота).

«Б» годен к службе с небольшими ограничениями по выбору рода войск. Род войск обозначен цифрой (Б1, Б2, Б3, Б4).

«В» ограниченно годен к службе. Молодой человек освобождается от службы в мирное время, отправляется в запас с соответствующей отметкой в военном билете.

«Г» временно не годен. Предоставляется отсрочка по состоянию здоровья на срок 6 или 12 месяцев, предусматривается прохождение переосвидетельствования через указанный срок.

«Д» не годен. Призывник полностью комиссуется без дополнительных условий. Выдается военный билет с указанием категории годности.

М. Ветликова.