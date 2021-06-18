Депутаты «Единой России» рассказали избирателям о своей работе за 5 лет

В Чебоксарах 14 июня состоялся форум Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Единороссы рассказали об итогах работы за пять лет. Результаты впечатляют. С 2016 года в Чувашии открыто 19 детских садов, еще 9 откроются до конца года, возведено 7 школ и строятся еще две. Чувашия стала лидером в организации горячего питания для учащихся начальных классов. Построены сельские дома культуры, ФАПы, развиваются проекты благоустройства. Все это делается в рамках региональных и федеральных программ.

Алёна Аршинова, депутат Госдумы РФ, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Для нас важно выполнить предвыборную программу партии «Единая Россия». Важно подвести итоги, понять, что сделано, а что нет, и сформировать новую предвыборную программу на основе наказов наших избирателей. Наша задача сейчас – проехать по районам, чтобы наши руководители фракций во всех городских, районных, сельских Собраниях депутатов также отчитались перед жителями».

«Единая Россия» в Чувашии насчитывает более 34 тысяч членов партии и более 10 тысяч сторонников. Чувашию в Государственной Думе РФ представляют три члена партии. В Государственном Совете Чувашии из 44 депутатов единороссами являются 35 человек, в Чебоксарском городском Собрании депутатов – 30 из 43 человек. Всего же в республике «Единую Россию» в депутатских объединениях на уровне местного самоуправления представляют 317 депутатов.

Сергей Артамонов, член регионального политсовета Чувашского РО партии «Единая Россия», министр сельского хозяйства республики, в приветственном слове отметил, что за прошедший год в комплексное развитие сельских территорий вложено 4,6 млрд рублей, в текущем году будет освоено 4,9 млрд рублей. Обновлена сельхозтехника и оборудование, строятся новые дороги, дома культуры, модернизируются медицинские пункты и сельские спортзалы. «Люди могут на нас положиться, потому что «Единая Россия» — это команда лидеров», — подытожил Сергей Артамонов.

Алёна Аршинова сообщила, что за пятилетний период работы к ней от граждан поступило 2,5 тысячи письменных обращений, проведено более полутора тысяч личных встреч. Большая часть обращений решена с положительным результатом. Основное направление работы в Госдуме – развитие системы образования. Алёна Аршинова является автором 72 законопроектов, координатором проекта «Новая школа». Она напомнила, что с 2016 года финансирование российского образования увеличено в два раза – с 557 млрд рублей до 1 трлн 104 млрд рублей. Как результат — законы о бесплатном горячем питании для младших школьников, выплаты за классное руководство, масштабное строительство новых школ и детских садов, а также полная модернизация уже имеющихся образовательных учреждений Чувашии.

Депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов стал соавтором 39 законодательных инициатив. Многие из них касались темы местного самоуправления. Депутат получил 3,5 тысячи личных и 2,6 тысячи письменных обращений, еще 1,6 тысячи обращений пришло через социальные сети. Леонид Черкесов содействовал строительству объектов здравоохранения в республике. Как глава Общественного совета партийного проекта «Городская среда», он принимает активное участие в благоустройстве республики. Поддерживает чувашскую культуру как председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России.

Николай Малов, депутат Госдумы РФ, в числе приоритетов своей работы назвал поддержку чувашских фермеров, работу с обращениями граждан, земельные и экологические вопросы. Он является автором и соавтором 90 законодательных инициатив и поправок в законы РФ, председателем общественного совета партпроекта «Российское село». «Амбиции большие, дел очень много. Вместе у нас все получится», — подчеркнул он.

Леонид Пронин, руководитель депутатской группы «Единая Россия» в Собрании депутатов города Шумерли, представил на форуме информацию о работе Центра молодежного инновационного творчества «Галилей», основателем которого он является. С 2016 года центр обучил около двух тысяч детей, сотни предпринимателей получили консультационную поддержку. Центр проводит различные социальные инициативы, мастер-классы, взаимодействует с образовательными организациями, устраивает летние смены инженерного лагеря.

Николай Владимиров, руководитель фракции «Единая Россия» в Чебоксарском городском Собрании депутатов, рассказал о 15-ти партийных проектах, которые реализуются в Чувашии. Проекты отражают предвыборную программу партии. Все они имеют конкретные задачи и реализуются при тщательном общественном контроле. Среди партийных проектов такие, как «Старшее поколение», «Безопасные дороги», «Историческая память», «Детский спорт» и другие.

Николай Николаев, руководитель региональной общественной приемной председателя партии (РОПП) «Единая Россия», депутат Госсовета Чувашии рассказал участникам форума о работе с населением. Всего за пять лет в региональную общественную приемную обратились 8588 граждан, в местные приемные районов – 22114 человек. Положительно решен 41 % обращений. Основными темами обращений были вопросы соцобеспечения, предоставления услуг ЖКХ, здравоохранения, строительства, транспорта, образования.