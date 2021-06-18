В Шумерле в рамках Дня малого и среднего предпринимательства прошел форум «Мой бизнес»

В работе бизнес-мероприятия приняли участие Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и центр «Мой бизнес».
На форуме были озвучены меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса республики. Заместитель министра экономразвития республики Денис Спирин отметил, что министерство сегодня готово оказать поддержку каждому желающему вести свой бизнес, начиная от разработки идеи вплоть до её реализации и экспорта товара.
Спикеры форума озвучили экономические тенденции, как в регионе, так и в стране и мире, отметили важность в сегодняшнее время иметь гибкость в ведении предпринимательской деятельности, проявлять активность.
В ходе форума были обсуждены вопросы, волнующие предпринимателей Шумерли.
М. Ветликова.
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