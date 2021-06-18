В Центре детского творчества открыта выставка

В преддверии Дня памяти и скорби, 15 июня в выставочном зале Центра детского творчества открылась выставка «Моя семья в истории Великой Победы», предоставленная культурно-выставочным центром «Радуга» (г. Чебоксары).

Первыми посетителями выставки стали ребята из пришкольного лагеря «Радуга» школы № 1. Юные экскурсоводы ЦДТ познакомили их с выставкой, рассказали о героизме жителей Чувашии и о родах войск в годы Великой Отечественной войны.

Познакомиться с выставочным проектом «Моя семья в истории Великой Победы» можно и в режиме онлайн на сайте www.победители21.рф.

Источник: ЦДТ.