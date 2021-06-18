В ожидании праздника

В этом году, как известно, Шумерлинский район наряду с Чебоксарами получил почетное право стать центральной площадкой празднования Дня Республики. В рамках подготовки к проведению мероприятий району был выделен грант в размере 10 млн рублей.

Львиная доля гранта направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов. Четыре проекта реализуются в Шумерлинском сельском поселении: завершена модернизация системы электроснабжения ул. Кирова; новый асфальт появился по ул. Калинина, завершены работы по оборудованию детской площадки и строительству парка Победы.

Памятные места также обновлены в Туванах, Юманаях, Торханах, Верхней и Нижней Кумашке.

В Туванах на грантовые средства обустраивается площадка для проведения районных мероприятий — в скором времени в центре села появится сцена с местами для зрителей.

На ремонт 7,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района предусмотрено порядка 48 млн рублей, на которые будут отремонтированы участки дорог: с. Ходары — д. Егоркино — д. Пояндайкино;• ул. Кирова, ул. Заречная в Верхней Кумашке; д. Эшменейкино — д. Кадеркино – д. Пюкрей; с. Ходары – д. Егоркино; с. Туваны — Малые Туваны; дорога в д. Молгачкино; подъездная дорога к школе в Туванах.

Основной «удар» в организации непосредственно торжеств, как правило, приходится на работников культуры района. Это они разрабатывают единую концепцию проведения праздника, пишут сценарий, проводят репетиции, продумывают всё до мелочей…

В преддверии самого ответственного дня года мы встретились с заведующей сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района Натальей Николаевой.

Наталья Валерьевна, примите наши поздравления – День Республики, наконец, пришел и в Шумерлинский район…

Да, действительно, проведения Дня Республики на территории нашего района мы ожидали давно. Несколько лет мы подавали заявку в Минкультуры Чувашии на право проведения праздника, и в конце прошлого года ее, наконец, одобрили.

До праздника остается совсем немного – менее недели. Все подготовительные работы уже вышли на финишную прямую?

Вместе с администрацией главы Чувашии определена и утверждена основная концепция праздника. Сейчас активно проводятся репетиции, что-то дорабатывается, шлифуется. Очень много решаем организационных моментов. Не ошибусь, если скажу, что мы работаем и день, и ночь и понимаем всю возложенную на нас ответственность.

Наверное, будет много приятных сюрпризов? Поделитесь с нашими читателями секретами подготовки.

Действительно, праздник обещает быть ярким и запоминающимся. Главной изюминкой в оформлении территории станут подворья сельских поселений района. Каждое из них индивидуально и самобытно. Селяне представят выставки мастеров декоративно-прикладного творчества поселения, национальные блюда и будут встречать гостей творческим приветствием.

На территории традиционно будут организованы спортивные состязания, аттракционы, торговые ряды.

Главной площадкой праздника традиционно остается сцена…

Современный сценический комплекс размером 12×7,5 м приедет к нам из Чебоксар. Откроет торжество театрализованный пролог «Расцветай, Шумерлинский наш край!», подготовленный артистами ООО «Возрождение» (г. Новочебоксарск).

В прологе раскроются значимые эпизоды в становлении, развитии района и исторически важные факты, будет затронута тема трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа.

Центральное сценографическое место займет древо истории Шумерлинского района. Оно станет художественным образом массового действа. Текст к прологу по сюжетной линии сценарного замысла прописан поэтессой и писательницей Галиной Белгалис.

Ярким кульминационным моментом пролога станет сцена «Ниме. Хӑват». В ходе сценического действа будут задействованы крупный реквизит, подъёмы-стремянки, объемные декорации. Метод трансформации предметов позволит создавать символические картины, сменять мизансценический рисунок постановки…

Не хотелось бы раскрывать все секреты режиссерского замысла. Скажу одно – будет интересно и необычно.

В этот значимый день в Шумерлинский район приедет много гостей?

Мы ожидаем в гости участников традиционно проводимого в День Республики Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России»: народный фольклорный коллектив «Ару лихтибря» («Чистый родник») Рузаевского района Республики Мордовия, Коми-Пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан» («Лик солнца») Коми-Пермяцкого этнокультурного центра из г. Кудымкар Пермского края и др. Список коллективов еще уточняется.

В концертной программе также планируются выступления творческих коллективов Алатыря, Ядрина, Новочебоксарска, Цивильска, Канаша, Шумерли, Порецкого, Аликовского, Алатырского, Янтиковского, Красночетайского, Урмарского районов.

Вторая часть праздничной программы откроется районным праздником Акатуй, в рамках которого состоится традиционное чествование передовиков сельскохозяйственного производства района. Продолжит праздничную программу большой концерт артистов чувашской эстрады с участием наших земляков Августы Уляндиной, Вероники Арисовой, Константина Рязанова, Анастасии Батюковой и других.

Подчеркну, что праздник состоится в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.

Как известно, изначально главные торжества планировались в Туванах?

Да, действительно, изначально проведение торжественного мероприятия планировалось в Туванском сельском поселении. Из гранта были выделены средства на благоустройство площадки возле культурно-оздоровительного центра. Площадка получилась красивой, но небольшой, а День Республики – все-таки праздник масштабный. Поэтому администрацией района совместно с Минкультуры Чувашии было принято решение о проведении торжественного мероприятия на привычном месте – на опушке леса в конце улицы Заводской в Шумерле.

А обустроенная территория в Туванах, которую мы теперь называем мини-этнопарк, с деревянными воротами, тротуаром из березовых спилов, деревянными скульптурами малых форм, скамейками для отдыхающих, стационарной сценой с местами для зрителей станет уютной площадкой не только для поселенческих и районных мероприятий, но и для республиканских.

От имени руководства района приглашаю 24 июня селян, горожан и гостей нашего края на торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики и районному празднику песни труда и спорта «Акатуй-2021». Торжественное открытие состоится в 10.00 час.

Мы надеемся, что праздник получится красивым и ярким и, главное, надолго запомнится как шумерлинцам, так и нашим гостям.

О. Дмитриева.