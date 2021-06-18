Велогонщица из Чувашии Татьяна Антошина – бронзовый призер в индивидуальной гонке чемпионата России

Об этом сообщают в региональном Минспорте.

Чемпионат России по велоспорту стартовал 17 июня в Пензе. За медали индивидуального заезда боролись 34 спортсменки. Победу на дистанции одержала гонщица из Москвы Тамара Дронова (32 мин 40 сек). Второй финишировала Наталья Студеникина из Московской области (33 мин 02 сек 150). «Бронзу» завоевала спортсменка из Чувашии – воспитанница республиканской Спортшколы олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды Татьяна Антошина. 23 километра она проехала за 33 мин 2,735 сек.

Сегодня, 18 июня, на чемпионате состоится старт в смешанной эстафете (по 25 км), а 20 июня пройдут женская и мужская групповые гонки на 126 и 189 км соответственно.

Ранее мы писали о том, что Новые борцовские ковры поступили для юных спортсменов Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru