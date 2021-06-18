В рамках Указа №139 от 27.11.2019 г. «О дополнительных мерах повышения комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в городе Шумерля ведется благоустройство 16 дворовых территорий.

Жители домов №4 и №6 по ул. Строителей держат на личном контроле работы по осфальтированию дворовых проездов, указывая на необходимость организации контруклона от подъездов с целью оттока водных масс в весенне-осенний период.



Данный вопрос был рассмотрен сегодня на рабочей встрече руководства администрации, подрядчика, управляющей компании и жителей этих домов.



Строители пошли навстречу горожанам и проведут дополнительно работы по отводу ливневых вод. Кроме того, принято решение по демонтажу конструкции для защиты теплотрассы.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.