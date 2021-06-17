Обращения жителей по теме экологии будут отрабатываться быстрее

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Там договорились о сотрудничестве с региональным отделением Российского экологического общества.

Партнерство позволит оперативнее обрабатывать и тщательнее прорабатывать с региональным Минприроды сигналы по экологической тематике. Ожидается, что совместная работа и аналитика помогут прогнозировать и купировать экологические риски. Также в планах — привлечение народных корреспондентов.

Добавим, с начала года в ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал свыше 230 вопросов по теме экологии, а также 350 обращений с просьбами навести порядок или убрать свалки.

Например, недавно благодаря сообщению неравнодушного гражданина была ликвидирована несанкционированная свалка возле кладбища в селе Красноармейское. Администрация Красноармейского сельского поселения также установила на месте 10 мусорных контейнеров, чтобы поддерживать чистоту. А по другому сигналу очистили территорию вокруг мусорной площадки в Ишлеях.

Ранее мы писали, ЦУР Чувашии помог ликвидировать свалку в Шемурше.