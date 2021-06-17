Гимназисты снова в одном из лучших лагерей России

В день рождения «Артека» обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля дарят теплые, яркие воспоминания о шестой смене 2021 года, в которой им посчастливилось отдохнуть

Три волшебных недели в удивительном месте под названием «Артек» провели лидеры Совета обучающихся «Алые паруса», активисты, добровольцы, обучающиеся 7, 8 классов гимназии Котков Дмитрий, Фокины Евгения и Виктория.

Пройдя отборочный тур, в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, гимназистам были выделены путевки на 6-ю смену «Мы дети твои, Россия!» в Международный детский центр «Артек».

Смена «Мы дети твои, Россия» была посвящена России как многонациональной стране, дружбе между народами, воспитанию в детях патриотизма и сотрудничества. Активистам гимназии запомнился общеартековский творческий конкурс «Мы дети твои, Россия!» и фестиваль «Россия многонациональная», где артековцы презентовали друг другу особенности национальной культуры своего региона.

Самым ярким событием, в котором принимали участие гимназисты, стал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна — 2021». 12 юных талантов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Индии, Грузии, Китая боролись за 1 место. В составе жюри были популярные исполнители: Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева; тиктокеры Gary Grey, Dava и Karina Kross. Победителем конкурса стала Татьяна Меженцева из России. Очередная гордость для нашей страны!

Виктория Фокина: «Лагерь, в который я попала, назывался «Полевой», отряд DJ, он входит в состав Прибрежного комплекса. Мне, как члену отрядов юных космонавтов гимназии, было очень интересно побывать в музее истории «Артека», «Космоса», посетить комплекс детских лагерей «Горный», где расположен бюст Юрия Гагарина. В парке комплекса побывали у Монумента освободителям «Артека», Аллею героев-артековцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для меня самым главным событием смены стало подготовка и участие в фестивале творческих профильных отрядов «ArtekChildrenCreativityFest»(ACCF), на котором юные ди-джеи, фотографы и КВН-щики собираются на одной сцене, чтобы показать, чему они научились».

Евгения Фокина: В «Полевом» лагере я была зачислена в футбольный отряд. Для меня это была шокирующая новость, ведь как танцор может стать футболистом?! Уже на второй день стала понимать, что футбол мне нравится. В конце смены наш отряд стал победителем среди всех футбольных отрядов лагерей «Артека» 6 смены! Спорт действительно объединяет!

Дмитрий Котков: В лагере «Лазурный» для меня самым запоминающимся моментом смены стал Всероссийский финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика» — самый масштабный проект по поддержке чтения для детей и подростков в России. Наш отряд участвовал в конкурсе спектаклей и вошел в тройку победителей.

Каждому из детей «Артек» запомнился чем-то своим. Время, проведенное в лучшем детском центре, запомнилось ребятам навсегда. Каждый словно побывал на другой планете, планете добра, мира и дружбы, и доказал, что мечты сбываются, нужно только очень захотеть! С днём рождения «АРТЕК»!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.