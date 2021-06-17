Герой России Дамир Юсупов открыл арт-объект «Мягкая посадка» в столице Чувашии

Об этом сообщают в пресс-центре ЧГУ им. И. Н. Ульянова

Арт-объект представляет собой скамейку с точной копией взлетающего самолета А-321 с одной стороны и кукурузой с другой и табличкой с надписью: «Посвящена Герою России, пилоту, сумевшему благополучно посадить самолет на кукурузном поле — Дамиру Юсупову, выпускнику юридического факультета ЧувГУ».

Металлические предметы ковали вручную на одной из чебоксарских кузниц. Арт-объект может использоваться как скамейка для отдыха студентов и как фотозона для селфи.

На открытие пришли студенты ЧувГУ, школьники и воспитанники новочебоксарского авиамодельного клуба «Чайка».

Победитель республиканского конкурса «Герои России – гордость Чувашии» Мария Агеева прочитала стихотворение, которое она сочинила вместе с родителями в честь героического поступка пилота.

«Открытие арт-объекта — дань уважения человеку, который спас более 200 жизней. И то, что Дамир Юсупов принял наше предложение и приехал на мероприятие, несмотря на высокую занятость, говорит о его личных качествах многое. Его целеустремленность и вера в свои силы заряжает окружающих», — отметил ректор ЧувГУ Андрей Александров.

Также в рамках визита в Чувашию у Дамира Юсупова запланированы встречи со студентами вузов и ссузов, школьниками и жителями Чебоксар, а также посадка именного дерева на Аллее выпускников ЧувГУ в Северо-западном районе.

«Чебоксары для меня — это не просто город на Волге, за время учебы в ЧГУ у меня появились хорошие друзья, с которыми я поддерживаю связь. Открытие арт-объекта «Мягкая посадка» стало еще одним поводом для встречи и новых знакомств», — сказал Дамир Юсупов.

Ранее мы писали о том, что оперетта «Сильва» Марийского театра собрала аншлаг в столице Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: ЧувГУ