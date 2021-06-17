В Шумерлинском районе прошел региональный этап VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021». Основная цель проведения конкурса – это повышение престижа высококвалифицированного труда лесного пожарного, пропаганда его достижений и передового опыта, а также широкое позиционирование работы лесных пожарных на государственном и общественном уровнях.

На торжественном открытии регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021» участников и гостей мероприятия приветствовали: глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Марина Трофимова и директор БУ «Шумерлинское лесничество» Юрий Катейкин.

Республиканский этап конкурса профессионального мастерства этого года собрал 20 пожарных из различных районов Чувашии.

Конкурсантам в ходе соревнований предстояло выполнить задания, включающие проверку теоретических знаний и практического мастерства.

По результатам конкурсного дня первое место в региональном этапе VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021» занял сотрудник БУ «Ядринское лесничество» Минприроды Чувашии Иван Иванов, второе и третье место – сотрудники БУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии Владимир Чернов и Марат Азизов.

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. По решению региональной конкурсной комиссии победители республиканского этапа представят Чувашскую Республику в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021», который состоится в период с 7 по 9 сентября 2021 г. на территории учебно-тренировочного комплекса «Софрино» Московской области.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.